房客们纷纷表示：“房东降低全租租金才会续约”，日益扩大的出租困境. September. 05, 2022 07:50. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 以全租方式（又称全租式•指的向房东交付一定金额的押金，获得一定时间的房屋免费使用权，期满还房时全额退还押金的租房模式）居住在慰礼新都市A公寓专用面积51平方米的金某（38岁）在今年12月续约之前，向询问是否使用合同更新要求权的房东提出了“公证”要求。与2年前相比，周边小区的全租价格下降了5000万韩元左右，因此要求在续约时约定返还。金某：“2年前几乎没有待售公寓，因此当时只能以高价签约，但现在周围全租很多”，“如果房东不答应，搬到低廉的全租房就可以了。” 随着全租需求减少，全租房价格持续下降，房东即使全租期结束也不能向租户返还押金的“出租困境”的忧虑越来越大。特别是以高额全租为中心，出现了租户向房东要求返还部分保证金的事例。这是市场上比以前便宜的全租楼盘过剩，房东很难找到新的租户而出现的现象。 4日，据房地产大数据企业Asil（公寓实际交易价格）透露，以当天为基准，首尔公寓的全租待售件数为3.5881万件，比一个月前（3.1781万件）增加了12.9%。与一年前（2.2734万件）相比增加了57.8%。 像这样随着全租房屋的堆积，首尔公寓的全租价格也在1月第三周（17日为准）上涨0.01%，到8月第四周（29日为准）为止，连续32周没有上涨。 韩国投资证券房地产组长安成龙（音）预测称：“现在的全租市场与1~2年前完全不同”，“基准利率持续上升的可能性很大，因此全租价格的下降趋势至少会持续到明年上半年（1~6月）。”

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