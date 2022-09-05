“短裤也OK……LIV不同”，展现出与PGA差别化的战略. September. 05, 2022 07:51. by 金正勋记者 hun@donga.com. 沙特阿拉伯资本赞助的“LIV高尔夫邀请系列赛（LIV）”在比赛途中通过社交网络服务（SNS）表示允许参赛选手穿短裤比赛。 LIV的掌门人格雷格•诺曼（67岁•澳大利亚）3日（当地时间）在美国马萨诸塞州波士顿的国际乡村俱乐部（70杆）举行的LIV高尔夫系列赛波士顿站的第一轮结束后，在自己的SNS上上传了12秒左右的视频。视频中穿着长裤登场的诺曼把自己的裤子换成了短裤，并表示，“从第二轮开始，在LIV比赛的选手们可以穿短裤上场比赛。”LIV的官方SNS也上传了相关视频，并写道“正式允许（选手）穿短裤比赛”。 LIV的这种措施是与美国职业高尔夫（PGA）巡回赛的差别化战略。在PGA巡回赛上不允许选手们穿短裤比赛。女选手可以穿短裙和短裤，球童也从1999年开始被允许穿短裤，但对男选手一直严格限制。虽然在PGA巡回赛上曾多次讨论过穿短裤的问题，但从2019年2月开始，只在练习回合中被允许，在正式大赛上还没有被允许。其宗旨是，如果穿短裤，格调看起来会低劣，因此有可能破坏高尔夫的传统着装标准。有评价认为，随着LIV允许选手穿短裤比赛，再次试图在选手和高尔夫界植入“LIV与PGA巡回赛不同”的信息。

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