共同民主党：“金建熙应该到检察机关报到” VS 国家力量党：“李在明的贪腐嫌疑挖之不绝”. September. 05, 2022 07:51. by 金智贤记者、赵雅拉记者 jhk85@donga.com,likeit@donga.com. 共同民主党强烈反对检察机关通知党代表（党首）李在明到检方接受调查，主张“国民认为金建熙女士应该站在检察机关的拍照线上”。共同民主党认为检方的行为是“政治报复”和“狗血级偏向调查”，针锋相对地提出检方对金建熙存在“包庇调查”的嫌疑。对此，国民力量党方面直接抨击李在明存在“挖来挖去挖之不绝的贪腐嫌疑”，敦促检察机关进行严正调查。 共同民主党事务总长赵正湜当天在国会首次召开的记者恳谈会上主张：“（检方）对金女士相关的各种疑惑用钝刀给予免罪符，对在野党代表却动用利刃，是典型的不公正调查。”他还表示：“在德意志汽车股价操纵案审判中，录音记录显示金女士亲自收购股票的情况，”“这与尹锡悦总统在总统竞选候选人时期所做的澄清发言背道而驰。根据公职选举法，公布虚假事实的人反而是尹总统。”对尹锡悦进行了直接攻击。共同民主党计划在5日召开议员全体大会，讨论是否推进《金建熙特检法》的党内决议。赵正湜表示：“对于尹总统公布虚假事实而产生的违反《选举法》的问题，也要查清楚，接下来是告发还是（如何）行动，将在议员总体大会上集中讨论。” 对于共同民主党反对检方行动并称之为“政治报复”，国民力量党议员金起炫在脸书上表示：“将四次前科犯推举为大选候选人还不够，还把‘贪腐挖不绝’选为最大在野党代表的共同民主党，应该在更晚之前对李代表进行‘封库罢职’。”他还提到，有关柏岘洞开发特惠疑惑当时城南市和国土交通部之间的公文已被公开，并表示：“以国民为对象一向进行欺骗和谎言的李代表的真面目开始暴露出来，”“这只是冰山一角。李代表的敌人是李在明本人。” 国民力量党首席发言人朴正河也在4日的评论中抨击称：“李代表在2017年曾狙击洪准杓议员（时任自由韩国党代表），在社交媒体文中称‘抓小偷对小偷来说可能是报复，但对我来说不是报复，而是正义和常识的体现’，”“过往的事情正对对现在的李代表和共同民主党大声棒喝，这一次的调查不是政治报复，而是‘正义和常识的体现’。”

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