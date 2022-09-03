尹锡悦：“没有时间仔细阅读相关报道”……与检察机关传唤李在明保持距离. September. 03, 2022 07:39. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统2日就共同民主党代表（党首）李在明被检察机关传唤一事表示，“现在作为总统，经济和民生优先”，回避了正面回答。这意味着他不会对调查最大在野党党首问题作出对应。总统室也对李在明问题保持了缄默。 尹锡悦当天在前往龙山总统室大楼上班的路上，被记者问到，“李代表接到了检察机关的传唤通报，你怎么看?”。尹锡悦断然否认说：“对于刑事事件，和大家一样，我也是通过媒体报道看，没有时间仔细阅读报道。” 分析认为，尹锡悦的这种反应具有不会卷入在野党主张的“总统室下令调查”的意图。也就是说，尹锡悦在检察机关任职时的核心亲信们目前主导着检察机关的调查和法务行政，不会卷入不必要的争议。总统室高层相关人士在李在明被通报传唤的前一天（1日）也表示：“检方调查情况不应由总统室来回答。” 观察人士认为，随着朝野围绕检方对李在明的调查对立激化，尹锡悦和李在明之间的会晤也很有可能自然而然地进一步推迟。尹锡悦8月30日在祝贺李在明就任的通话中曾表示：“将在近期内创造好的见面机会。”但是，由于李在明接受检方调查，总统室和在野党都对是否举行会晤保持沉默。执政党相关人士表示：“在这种情况下，无论是尹总统还是李代表，都会感到负担，”“再加上国民力量党的内讧尚未完全消除，总统和朝野领导层的会面可能会进一步推迟。”

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