“官治行政遭投机资本起诉”的孤星基金事件……如无反省，会再次发生. September. 01, 2022 07:41. . 在拖延10年之久的与美国私募基金孤星基金向投资者-东道国投资争端解决机制诉韩国政府一案中，出现了韩国政府要向孤星基金支付2920亿韩元的判决。再加上世界银行国际投资争端解决中心要求赔偿仲裁申请后产生的利息185亿韩元，韩我政府支付的金额将达到3100亿韩元。投资者-东道国投资争端解决机制是海外投资者因投资国家的政策、法令而遭受损失时，可以通过仲裁获得损害赔偿的制度。孤星基金事件是针对韩国政府提出的第一个事例。 孤星基金和韩国的孽缘始于2003年出售外汇危机后亏损的外汇银行。虽然有人批评说，以低价把银行出售给海外投机资本，但金融当局认为急需开放金融市场、吸引外国资本，其主张得到了贯彻。问题是孤星基金对金融产业的先进化不感兴趣，只期待高收益。虽然通过出售差价和股息获得了4.7万亿韩元的利益，甚至引发了“吃完就跑”的争议，但孤星基金2012年向国际投资争端解决中心申请了仲裁。孤星基金主张，受外汇信用卡股价操纵事件等影响，金融当局推迟批准，错过了2007年向英国汇丰银行高价出售外汇银行的机会，之后以低价出售给韩亚金融控股公司，从而蒙受了损失。 此次国际投资争端解决中心在诸多争论焦点中，只承认了2012年将外汇银行出售给韩亚金融时，因韩国政府批准延迟、价格进一步下降的部分，其余全部驳回。在损害赔偿规模方面，孤星基金申请约6.3万亿韩元，仲裁庭也只支持4.6%。即使赔偿额比预想的减少很多，韩国政府仍决定讨论撤销及停止执行申请。但结果无法保证。 孤星基金事件是在韩国金融产业停留在井底之蛙的时期，金融当局未能洞察海外投机资本的本质，擅自推进金融产业结构调整而发生的事情。出现问题后，由于政府办事不顺畅、缺乏专业性，最终导致填入了巨额税金。这算是韩国式官治金融的整体失败。 此前，即使政权多次更迭，但就孤星基金事件做出重要决定的这些人中，仍有一部分留在政府的核心位置。其他多起“投资者-东道国投资争端解决机制”诉讼也在进行中，如果不完善应对体制，同样的事情可能会反复发生。应该通过制作客观反映孤星基金事件始末的白皮书等，进行彻底的反省，防止再次出现国民血汗钱流失的情况。

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