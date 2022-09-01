韩国将从9月3日起取消入境前核酸检查. September. 01, 2022 07:42. by 边钟国记者、柳根亨记者 bjk@donga.com,noel@donga.com. 旅客从9月3日零时起进入韩国时，无需提交新冠基因增幅（PCR）核酸检查阴性确认书。该措施与疫苗接种记录、出发国家无关，适用于所有国内外入境者。疾病管理厅厅长白景兰（音）8月31日在新闻发布会上解释说：“这是为了迎合全世界停止提交阴性确认书的趋势。” 不过，入境者在入境后1天内必须接受PCR检查。入境前的检查虽然被取消，但仍将维持入境后的检查。入境后的检查不认可专家用快速抗原检查（RAT），只能进行PCR检查。 保健福利部第二次官李基一（音）表示：“如果海外发生致命率高的担忧变异等情况发生变化，可以重新实施事前PCR检查。” 航空、旅游业界期待此次政府的决定有助于提高旅游需求。航空公司着手开通国际航线和增加航班，致力于稳定旅游需求。大韩航空当天新开通了匈牙利布达佩斯航线，并决定重新开通迪拜和泰国清迈航线等。其他航空公司也正在讨论对减少航班次数的航线增加班次和恢复运行。旅游业界相关人士表示：“随着入境前PCR检查的费用负担等消失，旅游心理将复苏，”“高汇率和高物价等负担有可能成为影响游客增加的变数。”

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