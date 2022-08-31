韩国明年预算为639万亿韩元……增幅创6年来新低. August. 31, 2022 07:42. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 明年的政府预算比今年增加5.2%，达到639万亿韩元。这是自2017年（3.7%）以来的最低增幅。通过有史以来最大规模的24万亿韩元规模的支出结构调整，最大限度地减少了支出增加。 增加了对弱势群体的援助，保健、福利预算有史以来首次超过100万亿韩元。从明年起，士兵的月薪将上调到130万韩元（以兵长为准）。为了实现尹锡悦总统的相关竞选公约，将投入11万亿韩元预算。 政府30日召开国务会议，确定了包含上述内容的2023年度预算案。副总理兼企划财政部部长秋庆镐表示：“在过去5年里，国家债务增加了14个百分点，接近1100万亿韩元，”“预计经济困难将持续相当长的时间，为了对未来一代负责的财政运营，从大水漫灌式财政转为健全财政的基调是必须的。从现在开始也要勒紧裤腰带。” 随着尹锡悦政府在首次编制的预算案中强调健全财政，明年预算案的总支出增长率仅为文在寅政府年均增长率（8.7%）的60%。政府计划在2026年将增长率降至4.2%。如果加上今年的补充预算，总支出反而比今年减少6.3%。以包括补充预算在内的年总支出为基准，政府支出比前一年减少是13年来的第一次。 政府为了不依靠债务，增加弱势群体的支援，提高经济活力，进行了24万亿韩元的支出结构调整。这一规模是往年的2倍多，往年仅为10万亿韩元左右。地区爱心商品券预算被全额削减，工作岗位支援预算也比今年减少了4.9%（约1.5万亿韩元）。明年五级以下公务员的工资将上调1.7%，冻结四级（书记官）以上公务员的报酬。部长、副部长级以上公务员将返还10%的报酬。 国内生产总值与国家债务的比率为49.8%，比今年（50%）下降0.2个百分点。政府计划在2026年将该比率管理为52.2%。明年的预算案将于9月2日提交给国会，国会必须在法定时限12月2日之前进行审议和表决。

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