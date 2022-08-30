权性东代行党首职权直至执政党选出新紧急对策委员长……引发国民力量党内反对，称“应选出新院内代表”. August. 30, 2022 07:45. by 赵雅拉记者 likeit@donga.com. 执政的国民力量党的混乱局面不但没有平息，反而进一步扩大。29日国民力量党在没有紧急对策委员长的情况下召开紧急对策委员会会议，决定由院内代表权性东担任紧急对策委员长代理，并在下个月中秋休假前成立新的紧急对策委员会。但是，党内不仅出现了反对由紧急对策委员长代理领导本党的声音，还出现了要求权性东辞职的声音。 在当天上午举行的紧急对策委员会会议上，委员们一致决定在新紧急对策委员会成立之前继续履行职务。紧急对策委员会首席发言人朴正河（音，下同）表示：“紧急对策委员会委员们一致同意，权院内代表暂时担任（代理党代表职务的）紧急对策委员长职务代理，在新紧急对策委员会成立之前组建紧急对策委员会。” 但这一决定随即遭到了强烈反对。尹相炫、俞义东、崔宰亨议员通过记者招待会主张：“应该撤回维持紧急对策委员会的立场，根据党章党规选出新的院内代表，让院内代表代理党代表（党首）职务。”被认为是下届党代表候选人的安哲秀议员也通过脸书表示：“应该选出新的院内代表，回到（党代表）职务代理体制。” 为了制定规定转为紧急对策委员会体制的条件“党紧急状况”的依据，需要修改党章、党规，但这也遇到了困难。全国委员会议长徐秉洙议员当天表示，“不能犯第二次错误”，表示不会召开旨在修改党章、党规的全国委员会会议。 而且，前党代表李俊锡当天通过法律代理人表示，“由无效的紧急对策委员会任命的‘无效职务代理’和‘无效紧急对策委员会委员’没有运营党的权限”，再次申请临时叫停紧急对策委员会。对于27日的议员全体大会敦促尽快对自己进行追加惩戒一事，李俊锡指出：“为了掩盖不当举措，又引发了其他不当举措。”相反，被停职的紧急对策委员长朱豪英当天向法院申请了停止强制执行，双方的法律攻防战进入了第二轮。 对于如此无法知道结果的执政党内混乱状况，尹锡悦总统暂时保持了距离。尹锡悦当天在上班路上表示：“如果是我们党议员和党员们聚集众志后得出的结论，就应该尊重这一结论。”

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