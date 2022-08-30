10月，电费和煤气费将再次同时上调……仅仅今年以来就已是第三次. August. 30, 2022 07:45. by 金炯民记者、金秀贤记者 kalssam35@donga.comnewsoo@donga.com. 今年10月，电费和煤气费将同时上涨。这是继4月和7月之后今年第三次同时上调。这是因为高价进口天然气等燃料，以低廉的价格供应给消费者，韩国电力公社和韩国天然气公社的损失负担大幅增加。 政府虽然表示不能对韩电和天然气公社的亏损置之不理，但由于平民的物价负担有可能进一步加重，因此正在就上调幅度问题苦恼不已。 据政府和能源业界29日透露，企划财政部和产业通商资源部、天然气公社等决定在今年10月以后上调城市燃气费，并正在讨论上调幅度问题。城市燃气费由发电原料液化天然气进口单价原料费（标准燃料费+结算单价）和批发零售供应商的供应费用等加起来的批发零售供应费构成。 去年底，企划财政部、产业部、天然气公社决定将原本0韩元的结算单价在今年5月上调至每100万焦尔1.23韩元、7月上调至1.9韩元、10月上调至2.3韩元。但是，随着国际能源价格飙升，应收账款比预想的大幅增加，天然气公社主张，除了上调当初预定的结算单价外，还要上调标准燃料费。今年7月，除了预定的结算单价上调外，还把标准燃料费每100万焦耳追加上调了0.44韩元。

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