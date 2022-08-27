美国应重新考虑为美国就业做出贡献抛弃核心同盟的“通货膨胀法”. August. 27, 2022 07:29. . 随着美国开始实施只对北美地区制造的电动汽车提供补助金的《减少通货膨胀法》，韩国产电动汽车出口不可避免地受到影响。该法律的内容是，仅对在美国、加拿大、墨西哥最终组装的电动汽车购买者给予约1000万韩元的补贴。对于在北美地区没有工厂的韩国来说，预计每年出口10万辆电动汽车亮起了红灯。 美国《减少通货膨胀法》的宗旨是在全球供应网中排除中国，增加美国国内的生产，确保就业岗位。这就是打着“面向中产层的外交”旗号上台的拜登政府。在11月中期选举即将到来之际，超越了“打击中国”，公开支援本国产业，以此向国内舆论呼吁。 这种“美国第一”立法使韩国汽车企业蒙受了巨大损失。到目前为止，现代汽车虽然推进了100亿美元规模的对美投资，但无奈地遭到了打击。这不得不令拜登总统5月访韩时接连向现代汽车会长郑义宣表示“感谢”并表示“不会令人失望”的承诺黯然失色。 《减少通货膨胀法》违反了世界贸易组织和韩美自贸协定中禁止对国产和进口产品区别对待的规定。美国向贸易协定的签署国加拿大、墨西哥提供补贴，却排除了韩国，这也是不合常理的做法。韩国在美国创造了10万个以上的工作岗位。应该重新考虑对这样的经济安保核心同盟区别对待的措施。 韩国政府首先应要求美方最大限度地发挥执法灵活性。更需要堂堂正正的应对。即使是为了预防类似歧视性立法的再次发生，也应该要求对违反自贸协定的行为采取纠正措施。如果有必要，不仅要向世贸组织起诉，还要推进与欧洲国家的合作。特别是，韩国政府、企业、相关团体应该对韩国的经济、通商外交进行全面检查，共同采取先发制人的应对措施，以免再发生“送礼还挨耳光”的事情。

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