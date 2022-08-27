德约科维奇拒绝接种新冠疫苗，最终无法参加美国公开赛. August. 27, 2022 07:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. 诺瓦克•德约科维奇（35岁•塞尔维亚•世界排名第6位•照片）将无法参加本赛季最后一场大满贯赛事—美国网球公开赛。因为他们坚决抵制接种新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗。 德约科维奇26日通过自己的社交网络服务（SNS）表示：“很伤心，无法前往美国公开赛举办地美国纽约”，“将保持良好的状态和积极的精神力量，力争在下届大赛中展现出良好的面貌。” 美国疾病控制与预防中心（CDC）规定，所有希望进入美国的外国人在接种完新冠病毒疫苗后，在乘坐飞往美国的飞机之前，必须出示疫苗接种完毕证明书。德约科维奇在美国公开赛前夕，曾期待CDC能放宽入境条件，但最终在距离大会开幕还有3天的当天宣布不参加。 德约科维奇因没有接种疫苗而未能参加本赛季首场大满贯赛事澳大利亚公开赛，此后他在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，“如果强制要求注射疫苗，自己将不会参加大满贯赛事。”法国公开赛（8强）和温布尔登公开赛（冠军）的接种疫苗不是义务事项，德约科维奇的参赛没有问题，但最终没能参加美国公开赛。 在美国公开赛上曾三次夺冠的德约科维奇如果在今年的比赛中再次夺冠，将与“红土之神”纳达尔（36岁•西班牙•第2位）一起共同保持大满贯赛事男子单打最多（22个）冠军纪录。

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