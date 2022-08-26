有舵雪橇国家代表出身的姜汉准备田径新挑战. August. 26, 2022 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 有舵雪橇国家代表出身的姜汉（24岁•韩国体育大学）作为首尔市为迎接光化门广场开业而成立的“7979首尔Urban Running Crew（SURC）”的“领步人（Pacer）”表现活跃。虽然从田径选手转向挑战2022年北京冬奥会奖牌，仅腿部受伤就接受了9次手术，但这是为了在田径上重新找回“奥运会梦想”的突破口。 7979 SURC是每周四晚7~9点从首尔光化门广场出发，每周跑一次△青瓦台~仁寺洞（5.5公里）、△德寿宫~清溪川（5.2公里）、△昌庆宫~大学路（6.6公里）等市中心路线的项目。这是为了营造在市中心奔跑的文化而准备的。姜汉和市民一起跑步，传播“跑步文化”，从个人方面来说则在培养体力。 中学时期曾是中长距离选手的姜汉因身高急速增长（目前身高190厘米），在釜山师范大学附属高中时期将主要项目改为400米栏。进入体育大学的姜汉梦想参加奥运会，在2019年转向有舵雪橇，通过了国家代表选拔赛，并参加了2019~2020赛季国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会（IBSF）的世界杯巡回赛。虽然在世界杯上的最好成绩排到了第10位，但在度过第一个赛季后腿部受伤。姜汉说：“通过有舵雪橇戴上了太极徽章。对于到高中时期为止一直在练的田径，我的遗憾和后悔一直留在心里，为了不后悔，此次我会竭尽全力。” 正准备重返田径赛场的姜汉在总管7979 SURC的教练张浩俊（30岁）的提议下，加入了市民跑步领步人行列。他说：“为了重新开始400米栏，正在健身。和市民们一起奔跑，也给了我莫大的力量。”姜汉说：“我感觉到有人陪我一起跑会给我很大的力量。在各种压力都很多的世界里，希望更多的人边跑边释放压力。”姜汉今年冬季将锻炼身体，在大韩田径联盟注册为选手，并从明年开始正式作为田径选手进行活动。姜汉恩在A频道《目光交流》、《吴恩英的黄金咨询所》等节目中公开了在保育院成长的个人史，得到了很多人的共鸣和支持，成为了话题人物。 从10日开始到10月20日为止，为期11周的7979 SURC跑步项目每周一都可以在东亚马拉松接收平台“Dongma.club”进行申请。为了安全起见，每次限定为按照先来后到顺序申请的30人。如果进入30人名单，就可以和姜汉一起跑。

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