李在镕-比尔·盖茨携手合作……共同攻克“人类难题”. August. 26, 2022 07:57. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星电子副会长李在镕和比尔和梅琳达·盖茨基金会（盖茨基金会）主席比尔·盖茨为了解决欠发达国家的卫生间问题，开发出了可以无水使用的卫生间。其宗旨是防止在水和污水处理设施不足的不发达国家，每年有36万名以上的儿童因伤寒和腹泻等而死亡的悲剧的发生。 三星电子25日表示，在三星综合技术院举行了与盖茨财团合作的“创新厕所”项目结束仪式。“创新厕所”项目是盖茨基金会为了帮助欠发达国家，从2011年开始推进的新概念卫生厕所普及项目。固体物通过脱水、干燥、燃烧等制造成灰处理，液体以生物净化（利用微生物分解）方式处理。三星综合技术院长陈教英（音）、参与“创新厕所”项目的职员、盖茨基金会副总监杜雷·康（音）等出席了当天的完成仪式。 李在镕在比尔·盖茨访韩的16日会见了他，共享了“创新厕所”开发结果，并就全球社会贡献交换了意见。据悉，盖茨在会上向李在镕说明了盖茨基金会的蓝图和目前正在推进的社会贡献活动现状，并对三星在“创新厕所”项目中所做的献身努力表示感谢。三星方面解释说，李在镕表示，将利用三星的技术为解决人类难题做出贡献。 盖茨基金会因技术上的困难，在家用“创新厕所”开发上遇到了困难，在2018年向三星求助。据悉，在项目进行期间，李在镕通过与盖茨的电子邮件及电话、视频会议等亲自掌握了进行过程。据悉，在此过程中，盖茨基金会表示将向三星电子支援数千万美元的课题执行费用，但李在镕郑重地予以拒绝。 财界相关人士表示：“李副会长表示将利用三星的技术，为解决全球难题提供支援，三星从2019年开始参与这一项目，”“李副会长指示三星综合技术院组成技术开发工作组，最近技术开发成功，正在向盖茨基金会进行技术转让。” 三星在着手设计和零件及模块技术开发、量产化的原型开发3年后，利用热处理及生物技术的处理水再利用率达到了100%。随着三星成功开发“创新厕所”，下水设施不足的国家等数十亿人的生活质量有望得到改善。 财界内外有分析认为，这是三星摆脱单纯的制造服务业，正式投入到人类发展的全球社会贡献活动的信号弹。有观察人士认为，利用三星的技术成功开发“创新厕所”、一直强调抢占“革新技术”的李在镕将持续重视技术的经营。预计李在镕将以与盖茨的会面为开端，进行全球网络重建。

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