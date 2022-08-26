波兰：“为了阻止普京的野心，希望尽快引进韩国武器”. August. 26, 2022 07:58. by 趙은아 achim@donga.com. “我国的军队应该变得更加强大。明年我就要入伍了。” 当地时间13日，在波兰首都华沙的普多斯基广场，在波兰国防部举行的军歌合唱大会上，记者遇见的大学生皮奥特尔（音）一起唱着军歌，用力挥舞着波兰国旗。 当天的活动吸引了包括2030一代在内的数千名市民。波兰将在26日与韩国签订了进口价值57.7亿美元（约7.7万亿韩元）的K2黑豹战车、K9自行火炮的第一个正式合同，掀起了年轻人的入伍热潮。因为，随着与乌克兰接壤的波兰成为对抗俄罗斯入侵乌克兰的北大西洋公约组织的最前线，“俄罗斯总统普京的野心有可能波及波兰”的不安感正在扩散。 记者见到的波兰年轻人表示：“曾经反对战争的朋友们也认为，‘现在应该保卫国家’，正在加紧入伍。”波兰政府表示，将在5年内将兵力增加2倍以上，并正式开始扩充军备。 波兰对乌克兰武器提供规模居第三位，排在美国和英国之后。波兰为了填补因提供援助而产生的武器空白，开始大量购买韩国产武器。波兰副总理兼国防部长马里乌斯·布拉斯扎克24日在接受媒体采访时表示：“180辆K2黑豹战车和212门K9自行火炮将在今年内交付给波兰，”“为此将于26日签订第一份正式合同。”

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