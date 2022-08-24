水原母女三人的悲剧……到了大家先关心邻居的时候了. August. 24, 2022 07:44. . 21日在京畿道水原的多户住宅中发现了死亡的母女三人。60多岁的母亲正在与癌症作斗争，两个40多岁的女儿也患有罕见的疑难杂症。虽然经历了极度的生活困难，但她们无依无靠。由于债务问题，搬家时也没有进行迁入申报，因此被放置在福利死角地带，甚至似乎连基础生活供需等福利服务都无法申请。 尹锡悦总统昨天在上班路上的问答中表示：“为了福利信息系统无法正常启动的人，需要采取特别措施。”政府和政界也决心制定追踪处于极端情况的系统、扩充人力、修改手册等多方面的对策。但是，这样的决心能否阻止另一场悲剧的发生呢？ 水原母女三人的悲剧让人想起了8年前在福利死角地带生活困难后做出极端选择的松坡母女三人事件。被排除在基础生活供需对象之外的松坡母女三人的心痛故事被公开后，启动了福利死角地带发掘系统等公共福利网连接制度。但是，对于登记地址和实际居住地址不一致的水原母女三人来说，实际上是无用的。 有必要改善制度和体系。引导处于危机中的这些人得到政府或地方自治团体的帮助，或先找出这些人伸出援助之手，是现代福利国家的基本责任。但这不能只是政府和自治团体的责任。声称这是国家或社会的责任、对邻居的潜在悲剧漠不关心，难道我们每个人都不需要承担责任吗？ 现实情况是，站在生活尽头的人们不知道这种帮助是否可能，也不知道向哪儿要求。前天在光州发现了放假期间独自在宿舍生活的保育院出身的新生大学生死亡的情况。他留下的纸条上写着，“不知道该怎么活下去，一片渺茫！”最近在首尔新林洞因暴雨导致半地下浸水而死亡的一家三口惨案再次提醒我们，同样的自然灾害对穷人来说也是非常残酷、不公平的现实。 在韩国社会，“邻居”这一情感纽带共同体实际上早已消失。最近的现实是，由于新冠大流行，连个人接触都变得困难。但是母女三人的悲剧并不是只会在新闻、电影中看到的现实。它就是现在发生在我们身边的事情。离中秋节还有半个月。现在是从关注各自周围开始，发挥最低限度的社会责任感的时候了。

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