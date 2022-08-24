如果只剩下祈祷的话. August. 24, 2022 07:45. . 本月上旬去世的英国作家雷蒙德•布里格斯留下了很多孩子们喜欢的绘画童话。其中首屈一指的是没有文字，只通过画展开感人故事的《雪人叔叔The Snowman》。但是可能是因为不能只满足于为孩子们创作故事，他还为大人们留下了图像小说。1982年推出的《当风吹起的时候When the Wind Blows》就是其中之一。在图书馆里虽然被分类为幼儿用图书，但是对孩子们来说，读起来却有些太恐怖了。 住在伦敦的一对夫妇在丈夫退休后搬到了乡下。这是为了在安静的乡村度过老年生活。非常悠闲，非常好。但是英国和俄罗斯之间却要爆发核战争。夫妻俩根据政府出台的蹩脚指南，利用靠垫、书籍、拆下的门扇，将阁楼变成室内避难所。在玻璃窗上涂上白色油漆，还准备应急粮食。在此期间，从远方的天空、大海和陆地上发射而来的核导弹将落在伦敦。老两口庆幸离开伦敦来到了乡下。真是纯真的想法。农村并不是自由的地方。风载着辐射而来。 题目为《当风吹起的时候》中写道，风是承载放射能的致命的风。大豆和生菜枯死，苹果树叶全部掉落，绿草丛成为废墟。老两口暴露在辐射之下。头痛、呕吐、出血、开始不断掉头发。原本打算在村舍和平度过余生的老夫妇开始逐渐死去。也就是说，连和平死亡的权利也被剥夺了。现在他们只能祈祷上帝让他们在绿茵茵的草地上休息了。1980年代在冷战状况下发表的布里格斯的图像小说绝妙地讽刺了生活在21世纪的我们的故事。对核战争的恐惧、担心和不安成了我们的日常生活。如果像老夫妇的情况一样，有一天我们只剩下祈祷的话，会怎么样呢？如果只能祈祷“让我们在绿色的草地上休息，引导我们进入平静的水边”的话。

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