在俄罗斯天然气断供和干旱中挣扎的德国经济……世界最大的化学企业“也面临停产”. August. 24, 2022 07:45. by 趙은아 achim@donga.com. “如果天然气供应减少，我们将遭受‘双重打击’。不仅能源不足，制造企业也只能减少医疗用品等各种产品的生产。” 当地时间16日，在德国西部莱茵兰-法尔茨州路德维希斯哈芬的世界最大化学企业巴斯夫工厂，宣传负责人丹尼尔·莱琴伯格表示：“天然气是多种产品的核心原料。”他担心，由于俄罗斯切断天然气供应，支撑德国经济的制造业可能会受到巨大冲击。 面积达10平方公里的巴斯夫工厂对向欧洲供应的天然气的77%部分进行加工和生产。工厂园区有化妆品、医疗用品、洗涤剂等多个制造公司的数十辆物流卡车来往。 但是，这里随时都有可能因停产而关闭工厂的危机感正在高涨。公司相关人士表示：“天然气供应已经比上个月减少了约50%，生产启动速度变慢了，”“如果供应下降到需求的一半以下，就要关闭工厂。”园区里有200多家去年韩国出现严重供应困难的尿素水和氨等主要化学品的生产工厂。巴斯夫上个月减少了氨的生产。据预测，明年使用氨为原料的肥料供应将出现差池。 在侵略乌克兰后受到西方制裁的俄罗斯上个月关闭了通过德国通往欧洲的“北溪”天然气管道，重新启动后将供应量减少了一半。俄罗斯国营天然气公司俄罗斯天然气工业股份公司以8月31日至9月2日以维护为由表示，将停止向欧洲供应天然气，因此对切断能源的恐惧正在加大。 最近又遭遇了严重的干旱，巴斯夫所在一带的工厂因工业用水不足，工厂开工率进一步下降。在这一带运输原材料的船舶通行量也减少到了现有可用规模的25%。德国甚至有分析认为，天然气供应危机将刺激高物价，使经济活动萎缩，从而引发2008年金融危机以来最严重的经济困难。 欧洲的天然气价格以荷兰TTF天然气期货为准，上涨到了每兆瓦时276.76欧元（约37万韩元）。与一年前相比，足足上涨了1000%。由于电费暴涨，法国和英国的钢铁企业也在考虑关闭工厂。 由于能源价格的上涨，世界第五大能源进口国韩国也难免受到打击。国际能源署总干事法提赫·比罗尔在接受本报电子邮件采访时指出：“像韩国这样能源进口依赖度高的国家，只有减少对特定国家的进口依赖度，利用核电站和新再生能源，才能加强能源安保。”

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