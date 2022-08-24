曼联时隔53个月再次战胜宿敌利物浦，C罗只上场踢了四分钟有点尴尬. August. 24, 2022 07:46. by 兪載泳 elegant@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联•照片）在比赛结束前4分钟替补上场。C罗没有受伤，状态也很好。对于世界级超级明星来说，这堪称屈辱。 23日，曼联队在英国曼彻斯特老特拉福德球场举行的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛（EPL）主场比赛中以2比1战胜宿敌利物浦队。这是曼联队新赛季开幕3场比赛以来取得的首场胜利。本场比赛过后1胜2负（积3分）的曼联队自2018年3月10日以2比1战胜利物浦后，时隔4年零5个月再次战胜利物浦队。利物浦队则在开季后连续3场比赛无胜绩（2平1负）。 曼联队主教练埃里克•滕哈赫（52岁）当天将C罗和队长哈里•马奎尔（29岁）排除在了首发名单之外。取而代之的是马库斯•拉什福德（25岁）和拉斐尔•瓦拉内（29岁）。滕哈赫主教练的想法是正确的。曼联队选手团机动地参加了比赛，之前2场比赛失6球的防守阵线也发挥了集中力。杰登•桑乔（22岁）在上半场第16分钟攻入一球，替C罗出场的拉什福德在下半场第8分钟攻入一球。拉什福德还被选为当场比赛最有价值球员“Man Of The Match”。 在替补席上队友进球时鼓掌的C罗在替补上场前掩饰不住不快的心情。上场只贡献了一次射门，英国媒体大部分省略了对C罗的评分。英国媒体《足球旅行者》报道说：“C罗在比赛结束前客串登场。” 赛后，滕哈赫主教练表示：“今天我们球队对足球的态度不同。我们有沟通和斗志，成为了一支队伍。”对于C罗，他表示，“之前在多位教练之下，C罗一直很好地消化了多种战术，为什么在曼联队做不到呢”，“我不知道C罗想实现什么，希望（记者们）亲自询问一下。”

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