韩美捕捉到朝鲜向导弹注入液体燃料的情况……关注在“乙支”军演期间朝鲜发动洲际导弹挑衅的可能性. August. 24, 2022 07:46. by 尹相虎 军事记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、niceshin@donga.com. 据悉，韩美情报当局掌握了朝鲜在某地向导弹注入液体燃料的情况。韩美认为，这可能是“火星”系列洲际导弹或中程弹道导弹等中远程导弹的挑衅征兆，正在增强监视资产，集中监视相关动向。 综合《东亚日报》23日的采访，从上周开始，侦察卫星等捕捉到了朝鲜某地注入液体燃料的情况。据悉，检测到燃料供给车辆和人员的动向，还掌握了被推测是发射装备的物体。朝鲜版“伊斯坎德尔”（KN-23）等短程弹道导弹使用固体燃料。据分析，注入液体燃料是即将发射洲际导弹或中程导弹的征兆。最近美国侦察机连日飞抵韩半岛也是为了收集相关情报。 韩美正在密切关注朝鲜在22日开始的“乙支自由之盾”联合军演期间准备发射“火星-12”型中程导弹或“火星-15”和“火星-17”型洲际导弹的可能性。有人提出，朝鲜有可能在“乙支”军演期间发射把关岛和美国本土纳入射程的中远程导弹，然后在建立政权纪念日（9月9日）左右强行进行第七次核试验。 进入今年以来，朝鲜在平壤顺安一带先后6次强行发动洲际导弹挑衅。在尹锡悦政府上台（5月10日）半个月后的5月25日，朝鲜发射了一枚被推测为“火星-17”型的导弹与两枚短程导弹，这是最近的事例。当时洲际导弹的顶点高度为540公里，飞行距离仅为360公里。韩国国家安保室第一次长金泰孝（音）曾解释称，“相比远距离发射，朝鲜可能是综合检验（‘火星-17’型）段分离和推进器性能等的措施”。 当时也有外媒报道称，5月中旬左右在顺安一带发现了向洲际导弹注入液体燃料的情况，因此有人提出了即将进行挑衅的说法。此后，朝鲜在5月25日结束韩日巡访的美国总统拜登乘坐的空军一号（专机）抵达华盛顿2小时前按下了发射按钮。 也有分析认为，朝鲜可能会像今年1月所说的那样，在洲际导弹挑衅之前，发射射程包括关岛的“火星-12”型导弹，进行“中间阶段”挑衅。

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