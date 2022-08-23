中国官媒：“韩美联合军演旨在在亚太展示美国力量-遏制中国”. August. 23, 2022 07:42. by 金祺容 kky@donga.com. 中国官方媒体就韩美联合军演“乙支自由之盾”表示：“这是美国遏制中国的战略，同时也会在亚太地区加剧紧张局势。”中国在韩美军事演习之前，把在台湾海峡周边进行的军事演习扩大到了地理位置接近韩半岛的山东半岛和渤海湾附近的半岛西部海域。随着美中矛盾的激化，不仅是朝鲜，中国也直接针对韩美联合军演展开演习或进行谴责。 中国《环球时报》英文版22日报道说：“‘乙支自由之盾’的目的在于，美国在亚太地区展示自己的军事力量，牵制朝鲜和中国。” 《环球时报》强调，美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾后，中美关系急剧冷却，“这一演习将加剧被认为是亚太地区火药库的韩半岛紧张局势，韩半岛局势的变化也将对东北亚和整个亚洲的和平与稳定产生影响”。文章还说：“在此次演习中，美国很有可能部署航空母舰和战略轰炸机等，因此中国有必要对此保持警惕。” 中国军事专家宋忠平在接受《环球时报》采访时表示：“韩半岛的混乱对中国安全构成威胁，中国不会坐视不管。”宋忠平表示：“该演习只能引起日本的关注，也不能排除日本参与今后韩美军事演习的可能性，”“美国正在努力构建三国军事同盟。”

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