韩美进入“乙支自由之盾”联合军演……关注朝鲜“阶段性强对强”挑衅的可能性. August. 23, 2022 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “乙支自由之盾”韩美联合军演从22日开始，韩美情报当局正在关注朝鲜是否会实施以建立政权日（9月9日）或建党纪念日（10月10日）为终点进行的挑衅计划。 也就是说，在“乙支自由之盾”即将到来之际，17日发射巡航导弹的朝鲜，有可能正式开始针对韩美进行阶段性强对强挑衅。韩美认为，朝鲜很有可能以截止到下月1日的“乙支自由之盾”为借口，以发射“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”等短程弹道导弹为开始，接下来还会以战略轰炸机等美国战略资产驻扎的关岛基地和美国本土为射程圈的“火星”系列中程弹道导弹和洲际弹道导弹，然后在建立政权日或建党日，以第七次核试验为挑衅收尾，不能排除以此来最大限度地提高紧张感的可能性。有分析认为，朝鲜很可能通过此举向韩美展示朝鲜国务委员长金正恩执政时期取得的核武装成果的最大值。 朝鲜继提出“对敌斗争（金正恩）”和“强力报复（劳动党副部长金与正）”之后，最近又通过机关报和宣传媒体强调完成核武装，这一点也非同寻常。韩国军方消息灵通人士表示：“韩美认为，金委员长很有可能在政权建立日或建党日前后确定第七次核试验‘D-day’（重大行动日）。” 过去，朝鲜出于对内团结的考虑，在建立政权和建党纪念日按下核试验按钮。第一次核试验（2006年10月9日）是在建党纪念日前一天进行的，第五次核试验（2016年9月9日）是在建立政权纪念日当天进行的。第六次核试验（2017年9月3日）是在建立政权纪念日6天前进行的。 在这种情况下，“乙支自由之盾”军演的第一天（22日），美国海军的信号情报收集机“艾里斯”（EP-3E）在首都地区进行了长时间的对朝监视飞行，艾里斯的主要任务是捕捉导弹发射前后发射的电子信号。韩国军方消息灵通人士表示：“朝鲜全境导弹基地的挑衅征兆已经得到了密切关注。”

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