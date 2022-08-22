依靠18号洞的“玉童子小鸟球”，玉泰勋赢得出道以来的首个冠军. August. 22, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 玉泰勋（24岁）在亚洲巡回赛国际系列赛韩国站上获得了冠军。 21日，玉泰勋在济州西归浦市乐天Skyhill高尔夫俱乐部（71杆）举行的大赛最后一轮第4轮比赛上，抓下6支小鸟球，吞下3个柏忌，打出了低于标准杆3杆共68杆的成绩。最终取得低于标准杆15杆共269杆成绩的玉泰勋，以1杆优势战胜了低于标准杆14杆共270杆的金碧欧（32岁），登上了冠军宝座。 2018年在韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛韩国巡回赛上出道的玉泰勋至今尚没有获得冠军，2021年“Bizplay”电子报纸公开赛第2名是他的个人最好成绩。在本赛季的韩国巡回赛上，他6次进入前10名，5月份登上了DESCENTE KOREA MUNSINGWEAR比洞赛第3位。此次获得个人职业生涯首个冠军的玉泰勋获得了27万美元（约3.6亿韩元）的冠军奖金。 当天在第4轮比赛中领先出发的玉泰勋打完16号洞（4杆）之后领先并列第2位的金碧欧、特雷弗•西姆斯比（30岁•美国）2杆。但是在17号洞（3杆）他失去1杆，接着金碧欧在最后的18号洞（5杆）抓下小鸟球，双方回到了同一起跑线。虽然看似要进行加洞赛，但玉泰勋在18号洞抓下至关重要的小鸟球，终结了比赛。 比赛结束后，玉泰勋流下了眼泪，他说：“父亲很早就去世了，我想对他说声谢谢。感谢母亲让我打高尔夫球”，“（此次大赛）成为了我能够更进一步的大赛。” 打出低于标准杆13杆共271杆的西姆斯比排在第三位，在外国选手中成绩最好。到第3轮为止，落后领先者玉泰勋1杆排在并列第2位的业余选手赵宇英（21岁）则以低于标准杆10杆共274杆的成绩排在了并列第7位。

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