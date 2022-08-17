首尔放宽再开发，将在5年内提供24万套住宅. August. 17, 2022 08:02. by 崔东秀记者、郑顺求记者 firefly@donga.com,soon9@donga.com. 韩国政府计划在今后5年内向首尔提供50万套住宅，在全国提供270万套住宅。曾被认为是重建代表性限制措施的安全诊断结构安全性比重，将从原来的50%大幅放宽到最低30%，重建超额利润回收制也将从原点重新讨论。但是具体的推进方案还没有出台，再加上朝小野大的形势下需要修改法律的案件不少，预计是否具有实效的争议将会持续下去。 国土交通部16日联合相关部门发表了包含上述内容的《国民居住稳定实现方案》（8·16供给对策）：按地区划分，将分别在首都圈和地方提供158万套和112万套住房；将提供重建、再开发等整备事业52万套（首尔24万套）、第三期新城市等88万套公共宅地（首尔5万套）等。国土部长元喜龙表示：“此次政策的目标，是向有需求者想居住的地方充分提供住宅。” 首先，将放宽阻碍现有重建事业的安全诊断和再循环限制。安全诊断把结构安全性比重从原来的50%降低到30%到40%。政府将上调只免除3000万韩元超额利润的重建负担金免除标准，并放宽征收标准。民间专门机构信托或房地产投资信托证券等还将引进综合开发临站地角和准工业地区的“民间城市复合事业”。此外，作为大选承诺的青年原价住宅和临站地角第一套住宅将合并类型，向无住宅平民提供低于市价70%的50万套住宅。为了半地下居住者的安全，将推进移居到公共、民间租赁住宅，还将进行住宅改造、维修等支援事业。 韩国开发研究院经济信息中心所长宋仁浩（音）表示：“放宽层层积累的限制，由民间主导供应是值得肯定的，”“但是需要国会通过法案，市场状况的不确定性也增大，因此实际供应270万套住宅并不容易。”

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