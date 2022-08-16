“下一个就是你”，JK罗琳在发文支持鲁西迪后收到杀害威胁. August. 16, 2022 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 《哈利波特》作家乔安妮•凯瑟琳•罗琳（JK罗琳）在推特上发表支持因遭到袭击而受重伤的《恶魔诗篇》作家萨尔曼•鲁西迪的推特后，受到杀害威胁，当地警方已着手展开调查。 英国苏格兰警察14日（当地时间）表示：“接到有关在线威胁罗琳的举报后，正在展开调查。” 12日，在美国纽约州演讲现场，引发亵渎伊斯兰神圣争议的小说《恶魔诗篇》作者鲁西迪遭到黎巴嫩裔美国青年的袭击后，罗琳说：“这太可怕了。 希望鲁西迪没事。”这时有位推特用户说：“别担心，下一个就是你。”罗琳在拍摄并共享该威胁留言画面后，在推特上询问“这种事能得到什么样的支援”，之后补充道“警方正在调查”。 据推测，向罗琳发送威胁信息的推特账户是在巴基斯坦建立的。该用户还在推特上上传了称赞袭击鲁西迪的青年的文章。该威胁推特已于13日上午被删除。罗琳还批评推特说：“向推特方面举报了写有威胁性回帖的账号，但平台认为该用户没有违反规则。” 据美国CNN等外电报道，鲁西迪正在恢复中。鲁西迪出版代理人安德鲁•怀利表示：“鲁西迪目前已摘下人工呼吸器，正在走向恢复之路”，“因为伤势严重，（恢复）需要时间，但正在朝着正确的方向前进。”鲁西迪的儿子贾法尔也表示：“虽然伤势严重，但仍然可以进行几句对话”，“（父亲的）毫无阻挡、叛逆的幽默依然存在。” 鲁西迪在1988年出版的《恶魔诗篇》中，把穆罕默德描写地十分软弱，1989年当时伊朗政权的最高领导人阿亚图拉•霍梅尼通过伊斯兰教敕令对其令下达了死刑判决，此后34年来他一直受到杀害威胁。

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