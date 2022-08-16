上周每100万人确诊病例比例，韩国居世界首位. August. 16, 2022 07:57. by 赵健熙记者、金素英记者 becom@donga.com,ksy@donga.com. 据记者15日了解，上周韩国新冠确诊患者在有新冠疫情统计的216个国家中，人口占比排名第一。在主要国家中，再流行扩散趋势近50天没有减弱的地方也唯独只有韩国。随着休假季之后的开学和接下来的中秋长假，有人担心再次流行可能会比预想的更大更长。 据国际统计网站“数据看世界”（our world in data）统计，上周（7日至13日）韩国每100万人中新冠确诊病例为16452例，是进行相关统计的216个国家中确诊病例最多的国家。与排名第二的马绍尔群岛（14577例）和排名第三的日本（11581例）的差距也很大。 15日新增确诊病例62078例。虽然因暴雨和长假导致检查量减少，但确诊患者比一周前（8日55262例）增加了12.3%。自6月28日以后，确诊患者连续49天与前一周相比持续增加。这与日本、德国、法国等主要国家时隔30天至40天后转为减少趋势形成鲜明对比。 专家们分析认为，由于韩国人口密度高，与其他国家相比，更会受到新变异病毒及放宽保持社交距离的影响。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植（音）表示：“虽然排名世界首位，但这仍是被低估的数值，”“（因逃避检查等原因）实际确诊患者是官方统计的两倍。”

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