NC队的朴建宇成为场外击球王？“像李正厚这样的选手应该成为击球王”. August. 16, 2022 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. “我压根儿就不想了。现在不是有最棒的击球手嘛，李正厚！这样的选手就应该成为击球王。我只要打满规定打席就很幸运了。” NC队的朴建宇（32岁•照片）因大腿疼痛于6月1日被列入伤员名单后，直到上月12日才重返一线队舞台。在复出后的20场比赛中，他的击球率达到0.386，将赛季击球率提升到了0.349。虽然由于空白期，在规定击球位（310击球位）上还缺少26个击球位，但击球率比目前领先的三星队的皮雷拉（0.339）和排名第二的李正厚（0.338）还要高。 职业棒球联赛“场外击球王”必然会产生夺冠欲望。但是12日在首尔蚕室球场见到的朴建宇表示：“李正厚现在正期待着140个安打（135个安打），我现在只打出了80个（88个安打）。比郑候选人少50个……”，放低了姿态。 朴建宇到目前为止的职业生涯击球率为0.328，在现役选手中仅次于李正厚（0.340），位居第二（全体第5位）。但是至今为止他还没有获得过个人头衔。朴建宇说：“当初并不在意。以后能有的话再好不过，我只是每场比赛都全力以赴而已。” 他不是一朝一夕之间“得道”的。朴建宇毕业于首尔高中，2009年加入斗山队，但直到2016年才获得固定位置。第二年（2017年）虽然取得了0.366的击球率，但他把击球王的位置让给了KIA队的金善彬（0.370）。朴建宇表示：“当时只要一打就都能击出安打”，“但棒球还是不能随心所欲。” 朴建宇在当年后半赛季的60场比赛中取得了0.416的击球率。问题是到赛季末过于在意20个本垒打-20盗垒记录，击球平衡被打破。结果，他仅取得20个本垒打、20个盗垒，连金手套都没能拿到。朴建宇表示：“棒球越想打好越难打好。没有答案”，“所以好像变得更淡漠了。” 当然，也有因为放空内心而变得顺利的事情。朴建宇说：“这个（复出后猛打）也太不像话了。我属于那种球员，如果周日因下雨被取消，到休息日星期一为止休息两天，击球感觉就会变得迟钝”，“40多天都没能参加比赛，（在发展联盟）看了三个球（三个击球位）就进入了第一军团，这让我很担心。”然后他笑着说，“但是好像又发挥出色了。” 朴建宇在上个赛季结束后获得自由签约选手（FA）资格，以6年合同总额100亿韩元为条件，从斗山队转会到了NC队。虽然朴建宇在4月份一个月内的击球率为0.351，但球队以8胜17负（胜率0.320）排在最后一位。朴建宇表示，“谁想留在下游球队呢？但如果谁赢了，谁就要输，这不就是职业世界吗？” 记者问道“所以对正在争夺排名的娘家球队来说，有那么强吗？”虽然NC队目前排在第8位，但不仅与排在第7位的斗山队，而且与排在第6位的乐天队也没有差距。朴建宇参加了与斗山队的12场比赛，击球率为0.383。朴建宇击出最多的18个安打的对手也是斗山队。 朴建宇笑着表示，“4月26日与斗山队首次交锋时，感觉像是在新人时期首次进入击球位一样。腿都发抖了，太紧张了，身体都酸痛了”，“现在真的要赢才行，所以只有这种想法。”

한국어