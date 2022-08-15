尹锡悦政府100天的混乱和坠落，如果只做表面文章将无法收拾局面. August. 15, 2022 07:25. . 尹锡悦政府后天将迎来上台100天。尹锡悦总统计划今天通过8月15日光复节祝词和后天就任100天的记者招待会，向国民传达恢复国政动力的信息。即，为恢复跌至20%的国政支持率、振作精神摸索逆转的牌。但执政党的气氛依然混乱不堪。国民力量党前代表（党首）李俊锡正面批评了尹总统及其周边人士“尹核心有关人士”的行为，并提出了“领导力危机”。 新总统就任100天应该成为评价执政初期改革成果、检验第二阶段实行课题的契机，但现政府正在权衡各种革新政策，实际上处于要从原点开始考虑重新出发的处境。通过龙山总统室时代的开幕和6月1日地方选举的压倒性胜利等，尹锡悦政府气势磅礴地起步。但是那短暂的春天已经被遗忘，然后一直延续的是凄惨的坠落和混乱。政府要职偏向检察机关的人士和总统室的私人聘用争议、执政党内部的权力斗争和总统的私人短信泄露、不成熟的政策推进和国民的反对、甚至执政党议员的妄言等，不一而足。别说是100天的宴会了，现在到了要先写检讨书的地步。 首要的责任在于政治圈外出身、没有做好准备的尹总统。过去100天里，虽然“与以前政府不同”的口号轰轰烈烈，但国民没有亲身感受到更好的生活变化。最具代表性的是，虽然采取了显示与国民沟通意志的上班路上问答，但用未经提炼的粗糙的言辞制造了别人责怪的机会。这种国民的失望和愤怒表现为历届以来最短时期的支持率下跌。 新国政运营的信息将通过光复节祝词和百日记者招待会浮出水面，但执政圈传来的消息令人怀疑是否正确判断了目前的危机。从总统到幕僚，虽然要求改变想法和姿态的呼声很高，但至今仍未摆脱精神恐慌状态。在任何地方都没有出现根本性变化的迹象。虽然说是通过部分人事革新和组织改革来加强辅佐人力，但光靠换脸是不能实现的。 前天李俊锡前代表的记者见面会因为毫无顾忌的发言水平和充满愤慨的态度，在新政府100天前的四天里，很难得到执政党内部的共鸣，甚至让人怀疑这是不是“撒灰”。但是，他提出的对现政府和执政党提出的问题，特别是不是对极端支持层的粉丝服务、而应扩大保守基础的政治变化和健康的党政关系的要求，也有不少需要大家痛心彻骨聆听的部分。站在是危机固定还是再次飞跃的十字路口的执政党，应该更加谦虚地倾听任何忠告。

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