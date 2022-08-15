首尔市内雨水口堆满烟头等垃圾……有的还为防止恶臭而被掩盖. August. 15, 2022 07:25. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “夏天下水道的味道太重了，只能盖住雨水口。” 在首尔市西大门区新村经营韩餐厅的A某（40岁）14日这样说道。A某餐厅前的路边雨水口被橡胶板覆盖，雨水无法排掉。A某说：“虽然知道上周暴雨很严重，但这个小区没有什么影响，所以就一直盖着。” 最近，首尔等中部地区因暴雨接连遭受水灾，但起到排水口作用的雨水口仍然没有得到妥善管理。专家指出，只要正确管理雨水口，就能减少相当数量的道路浸水灾害。 14日，《东亚日报》采访组对首尔江南、瑞草、钟路、新村等市内繁华街进行了调查，结果显示，相当一部分的雨水口被垃圾堵住或盖上盖子，无法正常发挥其作用。钟路区钟阁站附近美食街的一个雨水口里，堆满了烟头和烟盒等各种垃圾。延世大学社会环境系统工程系名誉教授赵元哲（音）表示：“如果烟头等垃圾与下水道中的沼气及湿气相结合，就会发生化学反应，凝结在一起，最终阻止排水。” 也有人指出，应该以经常被水淹没的地区为中心，增加雨水口的数量。采访组走访了浸水灾害严重的首尔瑞草区一带，发现从艺术殿堂到地铁2号线瑞草站约1.3公里的区间内，以一条道路为准，设置的雨水口共有38个。平均间隔约为34米。 环境部规定，雨水口的间隔为10米至30米，如果是经常被水淹没的地区，则每隔10米就可以设置一个。赵元哲教授强调：“在经常积水的地区，每隔数米设置10多个雨水口也是防止灾害的好方法。”

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