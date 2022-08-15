正义党对“建议5名比例代表集体辞职”进行全体党员投票. August. 15, 2022 07:26. by 許桐準 hungry@donga.com. 作为3月9日大选和6月1日地方选举惨败后党内革新的一环，正义党将进行“劝告第21届比例代表国会议员辞职的全体党员投票”。 正义党前首席发言人郑浩镇（音）14日在脸书上表示：“7日以1002名党员的名义提交了提议签名簿，结果得到了937人的有效签名，”“正义党将进行建党以来的首次党员总投票。这是大韩民国政党史上的第一次。”此前，作为党的革新政策，郑浩镇提交了劝告比例代表国会议员姜恩美、柳好贞、裴珍教、李恩珠、张慧英议员（音，按字母顺序）集体辞职的总投票提议签名簿。 郑浩镇还说：“党中央选举管理委员会将在4天内公布选举运动及投票日程等，”“此次总投票并不是对劝告比例代表国会议员辞职的赞成和反对，而是正义党作为院内政党能否得到国民的认可、能否恢复进步执政前景的试验台。” 因为是劝告案，所以对辞职没有约束力，但如果赞成超过一半，党内外对各议员的辞职压力将进一步加大。正义党相关人士表示：“如果各议员在政治上做出判断，接受劝告案并最终辞职，根据选举法，下一个顺序将继承比例代表。”

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