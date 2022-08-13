“为了照片拍得好看点，下点雨吧……”看着水灾惨状，怎么能说出这样的话呢?. August. 13, 2022 07:24. . 国民力量党议员金成元（音）前天在水灾现场表示：“说实话，希望能下点雨。照片才会拍得好看一点。”这是在几天前因暴雨被泥水淹没的首尔市铜雀区舍堂洞的一个市场里。当时是在为支援水灾重建而访问的公开日程中，他们自己人说话时出现了这样的发言。以水灾频繁的京畿道东豆川和涟川为选区的执政党再选议员，认识水平难道就是这样吗? 据说，在水灾现场，茫然若失的商人们正叹气，晾干湿漉漉的物品，清除淤泥。在这种惨淡的场合，他堂而皇之地做出了普通人无法想象的发言。在“说实话”的发言中，是不是暴露出了将灾害现场视为拍摄议政活动宣传照的内心想法? 看看当时的情况，真让人感到无语。金议员发表问题发言后，院内代表权性东凝视着天空，自言自语地说道，“最好不要下雨”。京畿道抱川、加平选区的崔春植议员说：“我们地区只要不过昭阳江大坝就可以了。”该地区党协委员长、前议员罗卿瑗还进行了长时间的问候。甚至发生了一名商人抗议“为什么要堵路?”的抗议。 115年不遇的暴雨导致12人死亡、7人失踪。住宅和商铺被淹3800栋。半地下住宅中有3名发育障碍者家属死亡的消息，让全体国民感到惋惜。金议员后来表示“跪下来谢罪”，还表示将辞去国会预算结算特别委员会执政党干事一职。这种事情不是这种程度就可以结束的。如果以表面上的惩戒蒙混过关，将会出现给愤怒的民心火上浇油的结果。持有这种程度看法的人有资格成为执政党议员吗？正因为如此，才会有人说这不是国会议员而是“国害议员”。包括开除党籍的措施，要惩一儆百。 此前，尹锡悦总统卷入“居家指挥”争议后，总统室又制作卡片新闻，宣传总统前往新林洞半地下室水灾现场，结果遭到了批评。本来国政支持率就下降到了20%多，新政府的危机管理能力也面临着考验。曾以“金议员是因为调皮才那样的”的口吻，解释称“没什么大不了的”的国民力量党紧急对策委员长朱豪英（音），也应该进行深刻的反省。

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