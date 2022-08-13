韩美物价上涨势头放缓……“现在下结论还为时过早”. August. 13, 2022 07:25. by 朴尚俊记者 speakup@donga.com. 韩国等全球物价上涨势头有所缓和的信号接连不断。有分析认为通货膨胀达到了顶点，但也有不少慎重论认为现在下结论还为时尚早。 据韩国银行12日透露，上个月进口物价指数为153.49，比6月份下降了0.9%。进口物价从今年1月（4.4%）开始持续上升，在4月（-0.6%）暂时下降后，5月、6月再次呈现上升趋势。 在韩元对美元汇率上升（贬值）的情况下，进口物价下降的最大原因是国际油价下降。迪拜原油价格从6月份的平均每桶113.27美元下跌到7月份的每桶103.14美元，下跌了8.9%。受油价下跌的影响，矿产品和农林水产品等原材料价格下跌2.6%，煤炭及石油产品等中间材料价格下跌0.2%。进口物价的下降会反映在消费者物价上。 在美国，物价上涨势头也停滞不前。当地时间11日发表的美国上个月生产者物价指数，比前一个月下降0.5%。生产者物价与前一个月相比下降，是自新冠大流行初期的2020年4月（-1.3%）以后2年来的第一次。与去年同期相比，仅上升了9.8%，是自今年1月以来上涨率首次降至10%以下。美国前一天也曾公布，7月份消费者物价上涨率为8.5%，比前一个月（9.1%）有所下降。 如果美国的通货膨胀正式开始放缓，中央银行联邦储备委员会有可能比现在推迟上调基准利率的速度。这将阻止美元走强，进一步降低韩国的进口物价。但美联储内部也有人警告说，不能解除对通货膨胀的警惕。

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