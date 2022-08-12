为了共同体的“穿制服者”们的牺牲……社会应该关照遗属. August. 12, 2022 07:47. . “穿制服者”的正义之死被正式铭记。2016年9月在扑灭江陵石兰亭火灾时殉职的李英旭（音，下同）消防警和李浩贤消防校，以及2016年处理太白强风灾害中死亡的许承民消防官等148名消防队员，被安葬在国立大田显忠院墓地。 但是很少有人能理解遗属留下的伤痛。相比为光荣的死亡而自豪，他们更是对所爱的人不在身边而悲伤很久。《东亚日报》英雄内容组企划的《山火，还有留下的人们》中记载了他们的故事。在石兰亭火灾中失去儿子的父亲每天凌晨都会打扫火灾现场的追悼碑。在同一个火灾现场，失去了一起生活了30年的丈夫的妻子，每天早上擦拭丈夫的皮鞋，晚上写一封无法寄出的信。“讨厌这世上没有你的一切……” 久悲成疾。丈夫对成为消防员而感到自豪，在手机号码和车牌号码中加入了“119”，却在强风灾害现场传来了噩耗，妻子想着出生只有100天的女儿，决定不哭。也笑不出来。“刚失去丈夫没多久”的窃窃私语让她害怕。累的时候和婆婆一起喝了米酒。除了年轻时失去丈夫、靠卖糖饼抚养儿子的婆婆外，没有人能够分担这种痛苦。她曾经表示不会崩溃，最终却患上了恐慌障碍。 遗属们可以依靠的地方并不多。消防厅65000名职员中，支援遗属的人力只有两人。每年都会举行殉职消防公务员追悼仪式，在礼仪性的仪式顺序上一起度过尴尬的时间后结束。每年5月在美国华盛顿举行的“国家警察周”则不同。为了纪念殉职警察，进行自行车旅行和遗属心理咨询等多种活动。最精彩的部分是烛光追悼会。与殉职者关系密切的警官一对一地引导遗属，数十辆警察摩托车护卫遗属巴士，街上的市民挥手致意。在追悼会上，在过去的一年里，殉职者的名字被提到一个多小时，连不是遗属的人也表示“感到终生难忘的安慰和共鸣”。 在国内，有志于支援遗属的公务员和遗属们成立了自助聚会，互相安慰，并向新的殉职者家属伸出援助之手。对穿制服者欠债的社会不能任由遗属们自己战胜悲伤而撒手不管。正如对制服的礼遇一样，全社会应该给予关照，让遗属们也能健康地生活。

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