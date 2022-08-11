“以江北公寓价格购买纽约公寓式酒店”，海外房地产投资再次抬头. August. 11, 2022 07:58. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. #1. 50多岁的金某将于本月中旬前往美国纽约进行公寓现场调查。为了亲眼考察纽约曼哈顿62平方米（约19坪）规模的单间公寓（酒店式公寓），并了解当地的氛围，将出国。该公寓目前的市价为13亿韩元后半段。这与首尔城东区公寓的平均交易价格（13.67亿韩元•韩国房地产院6月价格标准）相差无几。纽约公寓的月租约为580万韩元，比去年上涨了近40%。金某说：“比起在首尔追加购买公寓，购买美国酒店式公寓在税金和收益率等方面会更好。” #2. 住在首尔的50多岁的李某上个月和子女一起去了纽约。因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而中断的大学学期从9月开始重新开学，此次纽约之行是为了了解在附近上大学的两名子女居住的房子。他要打听的房子是美国布鲁克林地区的拥有一个客厅、一个房间的69.4平方米（约21坪）的酒店式公寓。市价为14亿韩元的该酒店式公寓月租从2年前的300万韩元飙升至最近的600万韩元。李某说：“与首尔江北地区的公寓价格没有太大差异，所以干脆购买，孩子们毕业后也打算获得租赁收益。” 新冠病毒扩散后事实上中断的海外房地产投资再次抬头。最近4~5年间火热的国内房地产市场从去年年末开始急剧冻结，不仅是资产家，对房地产投资感兴趣的普通人也把目光转向了海外。 在海外房地产投资者中间，房地产限制较少，市场需求稳固，可以获得稳定收益的美国房地产市场很受欢迎。像纽约这样的大城市最近房地产需求增大，租金也呈暴涨趋势。这是因为新冠病毒扩散当时离开城市的劳动者和学生们在新冠疫情稳定下来的时候回来了。 对商业用房地产的关注也很大。40多岁的朴某改变了购买首尔江南地区小型高楼（大厦）的计划，正在瞄准纽约商街建筑的投资。上个月，在考虑购买标价280亿韩元的纽约SOHO2层建筑物时，当地人抢先购买了该建筑物，失去了投资机会，这种想法变得更强烈了。建筑物的维护管理费用由租房者或入住商人负担也是优点。朴某表示：“SOHO地区商铺建筑物的年租金在20亿韩元以上，收益率在6%左右”，“比收益率在1~2%的江南的小型高楼投资要好。” 国内商业银行和证券公司、房地产咨询公司也接连举行了海外房地产投资研讨会。今年6月，为在美国纽约举行房地产投资说明会而来到首尔的美国房地产中介法人相关人士将原本3周的滞留日程延长到了下月初。因为不仅是国内商业银行、私人银行（PB），证券公司也接连提出了研讨会邀请。韩国投资证券与美国房地产平台Koriny签订了业务协议，决定加强对顾客的美国房地产投资服务。Koriny代表文泰英解释说：“美国干脆没有住宅购置税和多住宅拥有相关的综合房地产税重课等，房地产相关限制较少，最近投资者们更加关注。” 韩国投资证券资产继承研究所房地产组组长安成龙（音）表示：“美国虽然有接近70%的住宅租赁比率支撑着房地产价格，但也不无房地产泡沫的忧虑”，“考虑到比投资国内房地产时可能难以快速作出反应这一点，应该慎重投资。”

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