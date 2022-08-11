休假季的移动量比新冠疫情暴发前有所增加……担心感染扩散. August. 11, 2022 07:57. by 趙健熙 becom@donga.com. 调查统计显示，今年休假季韩国国内人口移动量比新冠疫情发生之前有所增加。有人警告说，随着旅游需求的爆发，上个月开始的第六次流行可能会更加猛烈。 保健福利部10日表示，本月1日至7日，全国手机移动量为2.6858亿次。比新冠疫情发生之前的2019年8月1日至7日（2.6324亿件）增加2.0%，自7月11日至17日（2.4545亿件）以来连续3周增加。据分析，自2020年3月22日以后一直适用的保持社交距离措施在今年4月18日解除后，此前被压抑的旅游需求剧增。 最近确诊患者的增加与休假季的移动量不无关系。截至10日零时，韩国新增新冠确诊病例为15.1177万例，是自4月13日（19.5387万例）以后118天来的最高值。特别是随着海外旅行的增加，从外国流入的患者达615人，创下了新冠病毒流行以来的最高纪录。 有人提出，流行规模有可能比当初的预测更大。4日，疾病管理厅发表了以每天19万名确诊患者为顶点，有可能超过第六次流行的预测值。但中央灾难安全对策本部第一总协调官李基一（音）10日表示：“新冠疫情的扩散速度再次加快。”中央事故处理本部社会战略班长孙英来（音）也表示：“有必要进一步观察扩散趋势。” 防疫当局最警惕休假季流行扩散到疗养医院、残疾人福利设施等易感染设施。从7月10日到8月6日的4周时间里，相关设施共发生了280起集体感染，确诊人数为5711人。国家传染病危机应对咨询委员长郑基锡（音）表示：“如果每个设施都指定感染管理者并进行集中教育，目前0.04%的新冠致命率可以进一步降低。”

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