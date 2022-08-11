欧洲进入酷暑、干旱紧急状态……今年自然灾害导致全球4300人死亡. August. 11, 2022 07:57. by 巴黎=常驻记者 赵恩雅、李智允记者 achim@donga.com,asap@donga.com. “哎呀，比往年热两三倍。今年连水都不够，真热啊。” 当地时间9日，在法国巴黎卢浮宫博物馆前见到的迪迪埃·鲁维特看着干涸的博物馆前的喷水池说道。居住在酷暑和干旱更为严重的南部图卢兹的他说：“收成太差了。现在似乎应该习惯于饲养其他耐旱品种。” 记者亲自测量了巴黎市中心协和广场沥青地表的温度，发现温度远远超过了40摄氏度。沥青热气让烈日更加刺痛皮肤。沿着从巴黎皇家宫殿到卢浮宫博物馆，需要步行10分钟路程，途中3处大型喷泉中有2处已经完全干涸。当局启动一级干旱警报，5日起中断了主要喷水池的供水。巴黎市方面表示，要最大限度地克制洗车等用水。 ○ “今年7月全球气温创历史新高” 在韩国因暴雨而饱受痛苦的情况下，法国、英国、意大利等欧洲全境都遭受着创纪录的酷暑和干旱。世界气象组织9日表示：“今年被记录为地球7月气温最高的3年之一。”另外两年分别是2016年和2019年，酷暑水平几乎持平。随着世界各地陷入气象异常混乱，自然灾害带来的经济损失增加，有人担心，由于收成不好，粮食困难可能会更加令人担忧。 英国气象厅9日向英格兰南部、威尔士东部地区下达了从11日开始为期4天的酷暑黄色警报。黄色警报有可能影响脆弱人群的健康。因经常下雨而以雨衣闻名的英格兰地区，上个月创下了1935年以来最干燥的7月记录。英国最大的自来水公司泰晤士水公司正在考虑临时限制用水。 意大利从去年12月开始因降雨量减少，北部地区正在经历严重的干旱。今年夏天，主要河流波河多处干涸。据英国《独立报》9日报道，由于酷暑，阿尔卑斯冰川迅速融化，发现了埋藏半个多世纪的两具遗骸和飞机残骸等。 ○ 日本暴雨加酷暑，“一国两天气” 日本在不同的地区同时出现酷暑和暴雨，呈现出“一个国家两种天气”。据日本广播协会（NHK）9日报道，日本气象厅表示，截止到当天，35度以上的酷暑已持续14天。这超过了1995年和2010年35度以上的酷暑持续13天的纪录。相反，在青森县和秋田县等日本东北部部分地区，半天降雨量达到了平年8月一个月的降雨量。 美国加利福尼亚州“死亡谷”在5日一天里降下了一年降水量75%的雨量。当天的气温是56.7摄氏度，是有史以来最高的。伊利诺伊州1日和2日降下了8月份一个月的降水量。澳大利亚2月至4月以布里斯班为中心，首都圈3天内降雨量达676.8毫米，因而发生了自1974年以后48年来最严重的洪水。 ○ 全球上半年自然灾害损失达85万亿韩元 由于气候灾难，全世界的经济损失正在增加。据世界最大的再保险公司德国慕尼黑再保险公司透露，今年上半年（1月至6月）全球因自然灾害遭受的损失达650亿美元（约85.18万亿韩元）。自然灾害造成的死亡人数约为4300人，是去年同期的1.9倍。慕尼黑再保险理事托尔斯滕·叶沃雷克表示：“上半年自然灾害中气候相关灾难占主导地位。”联合国下属的政府间气候变化专门委员会警告说，酷暑、暴雨、干旱等气候灾难将频繁发生，其强度也将加大。 欧盟预测，由于异常高温，今年的谷物收获量有可能比去年减少5%。据推测，法国的玉米收获量为126.6万吨，比去年减少19%。

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