“身价1900亿韩元”的选手在骑自行车时摔倒导致手指骨折. August. 11, 2022 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. “如果俱乐部派人，谁有‘诅咒娃娃（voodoo doll）’，请立即找上门来。” 美国职棒大联盟（MLB）波士顿红袜队的“首席棒球负责人（CBO）”查姆•布鲁姆10日表示，左手投手克里斯•塞勒（33岁）再次骨折，并做出了上述表示。7日，塞勒骑自行车去吃午饭时，在下坡时摔倒，导致右手腕骨折。因为该事故，9日塞勒被推上了手术台，预计他本赛季的复出也成了泡影。 今年，比起主场芬威球场，塞勒更经常去整形外科。塞勒在职场关闭（因劳资协商破裂，职场方面不开门）的2月份进行现场投球训练时感到胸口疼痛，最终被诊断为肋骨疲劳骨折。因此，他未能进入球队开幕大名单。 上月13日通过与坦帕湾光芒队的客场比赛复出的塞勒在5局内投出3个被安打、5个脱三振、无失分投球，证明了自己“只要健康”是多么不错的投手。塞勒在当天的比赛结束后还宣布称，“不会再骨折了。” 但在5天后进行的纽约客场比赛中，在第1局下半局投球途中，他被纽约洋基队的6号击球手艾伦•希克斯击出的球击中，左小指骨折。在摆脱伤病准备复出的途中，他从自行车上摔倒，右手腕也骨折了。 塞勒在合同还剩1年的2019年与波士顿红袜队签订了1.45亿美元（约1897亿韩元）的5年续约合同。在首次适用新合同条件的2020年，通过胳膊肘韧带接合（尺骨附属韧带重建）手术放飞的塞勒于去年8月15日复出，以5胜1负、平均责任失分3.16的成绩结束了赛季。虽然本赛季球队期待他能实现巨大反弹，但现实是骨折、骨折，还是骨折。由此，塞勒在续约后的3年里只参加了11场比赛。 布鲁姆CBO表示：“对选手和球队来说都是不幸的延续”，“但此次自行车事故中，塞勒之前的受伤部位小手指没有再次受伤，这是不幸中的万幸。”

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