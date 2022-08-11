比起权力，更喜欢艺术. August. 11, 2022 07:59. . 没有成为国王的王子的命运平坦的情况很少见。兄弟越多，就越有血腥的权力斗争。作为瑞典国王奥斯卡二世的第四个儿子出生的尤金王子没有贪图权力宝座，而是选择了艺术。从巴黎留学回来后，他成为了风景画家。 尤金王子想作为画家和同僚艺术家的后援者生活，但并不是没有诱惑。1893年28岁时，他被推荐为挪威国王的合适人选，但因父亲的反对而告吹。这幅画是当年夏天他在瑞典东南部尚德比霍尔莫斯城堡停留期间画的。这座建于17世纪的城堡坐落在能俯瞰大海的山坡上。红色三角形屋顶的黄色建筑与大城市华丽的宫殿不同，具有朴素的美丽。难道在对权力的诱惑和对艺术的热情之间动摇了？尤金王子描述了一个晴朗的夏天，一场巨大的雨云涌来的场景。白云象征着神的启示或脱离现实的理想等，但乌云暗示着难关或不祥的预感。画中白云和乌云密集地交织在一起，由此可以猜想到他当时的苦恼。 追求激进思维和倾向的尤金王子一生都没有结婚，不仅作为艺术家，还活跃于多个艺术协会和公共美术领域，帮助瑞典的文化艺术发展。30多岁时，他在斯德哥尔摩近郊瓦尔德马苏德购买了土地，建造了自己的艺术之家。在被美丽的自然和艺术包围的寂静的岛上，他一直幸福地生活到了82岁。去世后，他把自己的3500件作品和450件其他作家的作品以及房子和房地产全部捐赠给了国家。 虽然去世70年，王子仍然受到瑞典国民的爱戴和尊敬。以他的名字命名的“尤金王子瓦尔德马尔苏德（(Prins Eugens Waldemarsudde)）”是斯德哥尔摩最受欢迎的美术馆之一。代替权力选择艺术的王子似乎知道这一点。权力是暂时的，但艺术是永恒的。

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