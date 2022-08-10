首都圈115年不遇的暴雨，不能给弱势群体带来更残酷的灾难. August. 10, 2022 07:51. . 首尔前天和昨天下了超过年平均降水量30%的451.0毫米（截至下午2时）的创纪录的暴雨。前天日降水量是自1907年开始气象观测以来115年来的最高值。每小时降雨量最多达141.5毫米，导致首尔道林川、中浪川等地泛滥和山体滑坡。首尔市、京畿道、仁川市道路各处都被管制，地铁部分区间停止运行。随着市中心陷入瘫痪，市民上下班时不得不经历交通大乱。令人惋惜的人命损失也很大。据中央灾难安全对策本部透露，两天内有8人死亡，6人失踪。 2010年光化门广场被水淹没，2011年经历牛眠山泥石流灾害的首尔市，到2023年为止对34个经常被水淹没的地区投入了1.53万亿韩元，对防灾设施进行了整顿。将下水道、泵管等标准大幅提高，使其能够承受每小时95毫米以上的降雨量。据悉，此次受灾严重的首尔市江南站一带的这一工作尚未结束。 但是，即使具备防灾设施，如果出现像此次这样超出可处理量的暴雨，也很难应对。联合国政府间气候变化专门委员会今年2月发表的报告预测，由于大气温度和海平面上升，我国也将频繁发生难以预测的异常气候。不能假设最坏的情况，不考虑其效果和费用，盲目地扩充防灾设施。 那么，从此次暴雨中可以看出，有必要先照顾容易受到异常气候影响的弱势群体。前天，首尔冠岳区半地下住宅积水导致40多岁女性及其发育障碍的妹妹、侄子死亡。恶劣的居住环境加上障碍，很难躲避。在京畿道华城，由于山体滑坡，用作宿舍的集装箱倒塌，一名40多岁的中国工人死亡。首先要建立正确的系统，向连躲避都困难的弱势群体准确告知天气，并提前帮助他们移动到安全的地方。 今年欧洲遭受酷暑、美国遭受暴雨等异常气候日常化的征兆越来越明显。我国也不会例外。在改善应对异常气候的防灾设施、保护弱势群体的同时，为了从根本上减缓气候变化，同时需要社会全方位的努力。

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