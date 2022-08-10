美联邦调查局扣押搜查特朗普海湖庄园……检察机关打开金库，调查是否运出机密文件. August. 10, 2022 07:52. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦调查局对前总统特朗普的个人别墅南部佛罗里达州海湖庄园进行了全面搜查。这是美国调查当局首次对前总统的居住地进行扣押搜查。在对特朗普前总统不服大选、煽动支持者闯入议会、运出机密文件及破坏档案等各种嫌疑的调查全面展开的情况下，风波正在扩大。 坚定参加2024年大选意志的特朗普表示强烈反对。他说，这是为了阻止他再次参选而展开的政治攻势。在野的共和党预告，将在国会层面对调查的合法性进行调查。预计美国政界将在相当长的一段时间内卷入巨浪之中。 ○ 特朗普：“联邦调查局连保险柜都打开了” 特朗普8日发表声明说：“联邦调查局的特工突袭并占领了海湖庄园。对于其他总统来说，这从未发生过。” 他还声称，“民主党内想阻止我参加2024年大选的极端势力正在将司法体系武器化”。 他抗辩说，联邦调查局甚至强行打开了自己的保险柜，这与“水门事件”有什么不同? 20世纪70年代，时任总统尼克松方面想在当时的在野党民主党的华盛顿水门大厦办公室安装窃听装置，结果被揭穿。特朗普认为，对他的调查与水门事件没有什么不同，自己是政治工作的受害者。 据悉，联邦调查局当天就特朗普涉嫌非法运出机密文件一事进行了扣押搜查。特朗普去年1月卸任时，被曝泄露了从朝鲜国务委员长金正恩那里收到的亲笔信等15个箱子分量的机密文件，这一疑惑浮出水面后，今年2月美国国立文件保管所向法务部提出了调查请求。 特朗普还涉嫌在任期间任意毁损或销毁各种机密文件。《华盛顿邮报》报道说，特朗普随时撕毁日程表、报告资料、信件等，或扔进马桶。《纽约时报》记者玛姬·海伯曼8日公开了特朗普政府时期被扔在白宫马桶上的部分记录物的照片。包括上述内容在内，海伯曼揭露特朗普政府各种混乱状况的书籍《信用骗子》将于10月出版。 扣押搜查令必须经过联邦调查局长、法务部长的批准。只有在联邦法院法官认为犯罪嫌疑具有可能性时才能发放。有分析人士认为，进行扣押搜查是因为当局确保了部分证据显示特朗普出于恶意运出或损毁机密文件。 ○ 共和党抗议，“11月中期选举后进行监查” 共和党部分人士主张，因高物价等支持率呈下降趋势的美国政府，为了集结反特朗普倾向较强的支持层和中间阶层，改变目前处于劣势的中期选举格局，进行了扣押搜查。因此，如果11月在中间选举中获胜，将对此次扣押搜查进行监查。共和党众议院院内代表凯文·麦卡锡威胁说：“如果在中间选举中成为众议院多数党，将立即对法务部进行监查。” 但是，证明特朗普在职期间反复做出不当发言和行为的证据接连不断。据时事周刊《纽约客》8日公开的预定于下月20日出版的《分裂者：白宫的特朗普》的部分原稿透露，特朗普对军队将军出身的前白宫办公厅主任约翰·凯利威胁说：“为什么不能像忠于阿道夫·希特勒的德军那样服从我？”特朗普就2020年白宫前的示威队向参谋长联席会议主席马克·米利说：“不能开枪打死他们吗？”独立纪念日游行中，他还被爆料称“受伤的人和我不合适”，指示把伤残参战勇士排除在外。附繁体：美聯邦調查局扣押搜查特朗普海湖莊園……檢察機關打開金庫，調查是否運出機密文件華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com 美國聯邦調查局對前總統特朗普的個人別墅南部佛羅裏達州海湖莊園進行了全面搜查。這是美國調查當局首次對前總統的居住地進行扣押搜查。在對特朗普前總統不服大選、煽動支持者闖入議會、運出機密文件及破壞檔案等各種嫌疑的調查全面展開的情況下，風波正在擴大。 堅定參加2024年大選意誌的特朗普表示強烈反對。他說，這是為了阻止他再次參選而展開的政治攻勢。在野的共和黨預告，將在國會層面對調查的合法性進行調查。預計美國政界將在相當長的壹段時間內卷入巨浪之中。 ○ 特朗普：“聯邦調查局連保險櫃都打開了” 特朗普8日發表聲明說：“聯邦調查局的特工突襲並占領了海湖莊園。對於其他總統來說，這從未發生過。” 他還聲稱，“民主黨內想阻止我參加2024年大選的極端勢力正在將司法體系武器化”。 他抗辯說，聯邦調查局甚至強行打開了自己的保險櫃，這與“水門事件”有什麽不同? 20世紀70年代，時任總統尼克松方面想在當時的在野黨民主黨的華盛頓水門大廈辦公室安裝竊聽裝置，結果被揭穿。特朗普認為，對他的調查與水門事件沒有什麽不同，自己是政治工作的受害者。 據悉，聯邦調查局當天就特朗普涉嫌非法運出機密文件壹事進行了扣押搜查。特朗普去年1月卸任時，被曝泄露了從朝鮮國務委員長金正恩那裏收到的親筆信等15個箱子分量的機密文件，這壹疑惑浮出水面後，今年2月美國國立文件保管所向法務部提出了調查請求。 特朗普還涉嫌在任期間任意毀損或銷毀各種機密文件。《華盛頓郵報》報道說，特朗普隨時撕毀日程表、報告資料、信件等，或扔進馬桶。《紐約時報》記者瑪姬·海伯曼8日公開了特朗普政府時期被扔在白宮馬桶上的部分記錄物的照片。包括上述內容在內，海伯曼揭露特朗普政府各種混亂狀況的書籍《信用騙子》將於10月出版。 扣押搜查令必須經過聯邦調查局長、法務部長的批準。只有在聯邦法院法官認為犯罪嫌疑具有可能性時才能發放。有分析人士認為，進行扣押搜查是因為當局確保了部分證據顯示特朗普出於惡意運出或損毀機密文件。 ○ 共和黨抗議，“11月中期選舉後進行監查” 共和黨部分人士主張，因高物價等支持率呈下降趨勢的美國政府，為了集結反特朗普傾向較強的支持層和中間階層，改變目前處於劣勢的中期選舉格局，進行了扣押搜查。因此，如果11月在中間選舉中獲勝，將對此次扣押搜查進行監查。共和黨眾議院院內代表凱文·麥卡錫威脅說：“如果在中間選舉中成為眾議院多數黨，將立即對法務部進行監查。” 但是，證明特朗普在職期間反復做出不當發言和行為的證據接連不斷。據時事周刊《紐約客》8日公開的預定於下月20日出版的《分裂者：白宮的特朗普》的部分原稿透露，特朗普對軍隊將軍出身的前白宮辦公廳主任約翰·凱利威脅說：“為什麽不能像忠於阿道夫·希特勒的德軍那樣服從我？”特朗普就2020年白宮前的示威隊向參謀長聯席會議主席馬克·米利說：“不能開槍打死他們嗎？”獨立紀念日遊行中，他還被爆料稱“受傷的人和我不合適”，指示把傷殘參戰勇士排除在外。

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