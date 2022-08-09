育儿、上下班……把单身职场妈妈的日常拍成惊悚片的电影《Full Time》. August. 09, 2022 07:48. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 法国电影《Full Time》从睡着的朱莉（劳尔•卡拉米）的呼吸声开始。就像随时都会醒来一样，她的睡眠很浅，呼吸也很困难。 朱莉既是单身母亲又是职场妈妈。离婚的前夫失去联系，连抚养费都不给。以拖欠贷款为由，接到了银行打来的催债电话。育儿完全由朱莉负责。两个孩子老不听话。朱莉把孩子们托付给保姆后，好像被什么追着似的，急急忙忙赶往巴黎的一家酒店上班，担任房屋管家，度过了忙碌的一天。 独自勉强支撑的她的日常生活因大规模交通罢工而成为最坏的情况。随着公共交通中断，朱莉采取了租车等多种方法，但反复迟到。最终在职场面临解雇危机。再加上没有交通，回家时间推迟，保姆对朱莉生气地说要辞职。产前从事流通等市场调查工作的朱莉虽然有机会在该领域的公司面试，但谁都不愿和她换班。重新找回梦想的机会似乎要消失了。 导演埃里克•格拉贝尔利用快速编辑和电子音响，将因交通罢工和职场面试等变数而超越困难变得恐怖的朱莉的日常生活，充满紧张感地表现了出来。因此没有时间感到无聊。观众可以原封不动地感受到朱莉的情况和迫切感。 影片在去年威尼斯国际电影节上获得了“新视线”部门最佳导演奖。将一位女性的日常生活像惊悚片一样展现出来的导演能力非常突出。演员劳尔•卡拉米有节制地表现了朱莉被所有人视为罪人却坚持下来的样子，引起了共鸣。从卡拉米的眼神和表情来看，卡拉米虽然想坐在地上哭或生气，但一直压抑着，可以看出她去年在电影节同一部门获得最佳女主角奖的原因。该片将于18日上映。

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