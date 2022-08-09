中小企业面临“电费冲击”……一年内电费上涨20%以上. August. 09, 2022 07:48. by 申东振记者、世宗=金炯民记者 shine@donga.com,kalssam35@donga.com. “电费单价上涨的话，附加价值税、电力基金、季节附加等也会同时上涨。感觉一年内电费上涨了20%以上，但听说今后还会上涨，想想就头疼。”（仁川中小企业相关者） 上月27日，记者来到仁川西区表面处理（镀金）中心“yojin koatec”屋顶，在镀金过程中排出的70多台用于净化化学气体的超大型除尘器（集尘装置）正在运转。每台200马力的发动机联动的该装置每月需要耗费100万度（千瓦时）电。100多家小型入驻公司共同负担的污染防治设施电费从今年4月的1亿韩元上涨到6月的1.51亿韩元，上涨了50%。 电费单价（kWh）继去年10月（3韩元）之后，到今年4月（6.9韩元）连续上涨，用电量大的中小企业陷入了恐慌之中。韩国电力公社已经预告下半年（7~12月）将电费单价再次上调至9.9韩元。 “电费冲击”从现在已经开始。因为7月份将追加上调部分（5韩元），再加上比平时贵40%的夏季附加费。电力使用量本身也在剧增。政府预测，本周的最大电力需求将超过9万MW（兆瓦），刷新历史最高值。

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