执政党内部连日来不断出现“尹核关责任论”……部分人要求“退居二线”. August. 08, 2022 07:53. by 姜炅石 coolup@donga.com. 以6月1日地方选举后党政支持率不断下降为契机，国民力量党内部连日来不断出现“尹核关（尹锡悦总统方面的核心相关人士）中处于负责位置的人应该承担责任”的自省声音。 国民力量党前紧急对策委员会形势分析室长金根植（音）7日在脸书上直接发难道：“‘尹核关’们在出面推进党政关系和紧急对策委员会，”“只有‘尹核关’们自己做出退居二线的决断，才是真正为了尹锡悦政府成功的忠心。”党内也有人对院内代表权性东表示：“如果紧急对策委员会成立，至少应该进行再信任程序。”一名核心议员指出：“至少如果党处于紧急状况，院内代表也要表现出负责任的态度，才能在剩下的任期内恢复领导能力。” 特别是对总统室人事失败的责任论也浮出水面。也就是说，介入辅佐尹锡悦的总统室参谋的选拔过程的“尹核关”们应该对党政支持率下降表现出负责的态度。一名三选议员表示：“张济元议员在尹锡悦当选总统后的秘书室长时期参与人事业务，难道不是公开的事实吗?”“很多人认为，在党政收拾民心的过程中，张议员有必要表明立场。” 也有分析认为，伦理委员会对李俊锡代表（党首）的严惩决定引发的党内内讧事态，是因为围绕第22届议会选举公推权的权力斗争。国民力量党领导层出身的一名相关人士表示：“除成立紧急对策委员会外，‘尹核关’们应该宣布白衣从军，公开表明不介入公推权，这样才能保证其诚意不受质疑。”

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