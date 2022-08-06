中国公开要求韩国“维持‘萨德三不’”……韩国反驳称“并非承诺”. August. 06, 2022 07:24. by 金祺容 kky@donga.com. 对于中国外交部主张尹锡悦政府应该遵守文在寅政府时期的“萨德三不”承诺，韩国驻华大使馆高层相关人士正面反驳称，“这不是承诺”。 要求匿名的这一人士5日在北京会见记者时，就中国要求维持“萨德三不’”政策一事表示：“之前（文在寅）政府相关谈判首席代表和政府发言人也曾表示，‘萨德三不’不是承诺。” 此前，中国外交部发言人赵立坚7月27日在例行记者会上表示，“新官员（领导人）不能回避旧账。任何国家都必须保持对外政策的基本连续性和稳定性，”公开要求维持“萨德三不”政策。 对此，韩国使馆相关人士指出：“有人可能会提出疑问，新政府是否存在需要认领的旧账。”该人士以否认存在赵立坚所提及的“旧账”的方式，强调“萨德三不”不是尹锡悦政府应该遵守的承诺或协议。 “萨德三不”的内容是，韩国政府不追加部署萨德系统、不加入美国导弹防御系统、不建立韩美日三国军事同盟。这是中国政府针对2017年10月驻韩美军部署萨德问题以“限韩令”等进行报复施压后，文在寅政府表明的政策。

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