尹锡悦以通话代替与佩洛西见面……暴露礼仪混乱的“中枢国家”外交. August. 05, 2022 07:57. . 尹锡悦总统昨天下午与美国众议院议长南希·佩洛西通电话，对美国议会代表团访韩表示欢迎。特别是就佩洛西议长一行访问板门店共同警备区一事，他表示：“这将成为对朝遏制力的标志。”此前曾闪电访问台湾并强烈批评中国的佩洛西议长在此次访韩中，主要致力于加强对抗朝鲜核威胁的延伸威慑等对朝信息。她在结束与国会议长金振杓的会谈、访问共同警备区后，前往日本。 尹总统和佩洛西议长的通话可以看作是当初没有计划的日程，在过恭和非礼之间找到的礼仪上的折中。因为，尹总统因休假日程没有另外准备会面计划，在取消地方行并停留在首尔的情况下，不管是回避同盟国议会首长的访韩不见，还是在休假期间出来见面，都会是尴尬的场景。 直到前天为止，总统室在两人的会面问题上出现混乱，也是出于这个原因。总统室前天上午以尹总统正在休假为由，划清了界限。但是到了下午，部分报道称“可能会突然见面”，并解释称“正在协调见面”，后来又再次否认说“并没有过协调过程”。总统办公室昨天早上才发布公告称，两人决定通电话。总统室还说：“这是考虑到韩国国家利益而做出的决定。” 事实上，佩洛西此次访问台湾，遭到中国的强烈反对，并引发了军事上的超紧张对抗。中国昨天进行了在海上和空中封锁台湾的实弹军事演习，武力冲突的可能性也很大。这种对抗局面对韩国来说也不是隔岸观火。更何况，在24日韩中建交30周年即将到来之际，对于推进重新确立关系的韩国政府来说，这不能不说是一个很大的负担。 新冷战越是激化，同盟的重要性怎么强调都不过分。但在处于对抗最前线的处境中，不和邻国和最大贸易国结怨也很重要。必须在比任何时候都周密的对外战略下慎重行动。在礼宾问题上，如果因当时的气流和周围人的口舌而动摇，那么“全球中枢国家”的目标也会黯然失色。

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