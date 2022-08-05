不光照看孩子……独立的中年女性的人生. August. 05, 2022 07:58. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 3月的某一天，住在地方城市的中年女性顺礼乘火车来到首尔。这是为了在上班的女儿家里停留一夜。她默默地望着与自己不同，没有结婚，也没有要生孩子想法的女儿。尊重女儿说不会去让做很多事情的地方工作，坚决走自己想要的路的态度。尽管如此，顺礼并不是否认和丈夫结婚后又离婚的自己的生活。虽然顺礼现在因为与恋人的现实原因而犹豫要不要同居，但是对于与恋人是否可以梦想未来，也淡淡地苦恼着。这是短篇小说《乘客》的故事。 最近出版第5本小说集《再见R》（文学村出版社）的全镜潾作家（60岁•照片）描绘了与电视剧中看到的中年女性的典型截然相反的样子。小说中的中年女性们虽然不是每天晚上为家人削水果而幸福的家庭主妇，也不是得到企业认可的职业女性，但是她们并不为自己的人生感到羞愧。全作家在2日的电话采访中表示：“比起沿袭典型生活的中年女性，更想知道独自走自己的路，创造人生现在的故事。” “由于未婚、离婚、不婚等多种原因，独自生活的女性人口正在增加。原本是非主流的1人家庭正在成为主流。描写离婚或离开家庭的中年女性也是因为这个原因。我很好奇中年女性们是否真的只有子女成才才能过上满足又幸福的生活。” 1995年入选东亚日报《新春文艺》中篇小说部门的全镜潾作家被称为“细腻而准确地捕捉到爱情的作家”。但是对于此次小说集中的7部中、短篇小说中登场的中年女性来说，爱情并不是优先顺序。离别就像拿着包去对面的站台换乘一样熟悉（短篇《鸢尾》），在旅行地寻找生活目的这件事比什么都重要（中篇《再见R》）。全作家说：“在这次小说集中，爱情的排名被挤到了后面。想要描绘独立、个人的女性形象。” 小说中的登场人物所经历的现实不容小觑。因为是在杂志社工作，所以为了采访必须流浪在地方（短篇《沙口味海边》），好不容易找到工作的临时聘用教师的生活非常不安（短篇《合》）。小说是不是应该成为想逃离现实的人们，与现实不同的幻想呢？ “我一生都在写文章赚钱。这就是我背负的负担和现实。承担着工作的重担生活的并不只是我。所以小说主人公也只是背负着包袱行动而已。”

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