女画家的视线. August. 04, 2022 07:44. . 在美术的历史上，女性长期以来一直是让人看的对象，也是被描绘的对象。观看的主体或画画的画家总是男性。但是19世纪法国印象派女画家贝尔特•莫里索却不同。她用自己的视线以丈夫为模特画画。就像很多男性画家把妻子当作缪斯作画一样。 莫里索是在印象主义集团活动的三名女性之一。虽然因为是女性，没能进入国立美术学校，但是因为是在富有和艺术氛围浓烈的环境中长大的，所以接受了个人教育，成为了画家。不愧为洛可可美术大师让-奥诺雷•弗拉戈纳尔的后代，在她23岁首次入选巴黎沙龙展后，连续6次入选，在画坛声名鹊起。后来随着与爱德华•马奈的亲近，她不再参加保守的沙龙展，而是成为了印象派的一员。在举行历史性的第一届印象主义展示会的1874年冬天，他与马奈的弟弟欧仁结婚。该画作是在他们结婚后第二年去英国南部怀特岛度蜜月时制作的。画中的模特是丈夫欧仁。他虽然也是画家，但承认妻子有更出色的才能，于是走上了外助之路。画面中，欧仁站在他们住的酒店房间的窗边，望着外面的少女和女性。少女像是在看漂浮着船的大海，看起来像母亲的女性在看孩子，欧仁则在看那个女性。虽然看不清人物的脸，但画家捕捉到了所有人的视线，画在一个画面上。窗台花盆的花朵代表他们兴奋的心情和幸福，给画增添了生机。 在这幅画中，找不到像男性画家画妻子或女性模特时那样肉欲的视线。只是用温暖而又敏锐的观察者的眼睛描绘了海边的母女和丈夫而已。实际上，家人和母爱是莫里索一生都带着爱意描绘的对象，也是她区别于男性同事画家的只属于她的主题。欧仁之后也多次为妻子担任模特。就像其他艺术家的伴侣一样。

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