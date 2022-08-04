美国招聘机会创9个月来最低……劳动市场也乌云密布. August. 04, 2022 07:45. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国的招聘件数创下了9个月以来的最低值等，美国劳动市场的萧条征兆越来越严重。在美国第一季度和第二季度增长率连续两个季度出现负增长的情况下，支撑经济的雇佣市场也出现了放缓的趋势，很多人担心美国经济会加速萧条。 美国劳动部当地时间2日表示，6月份美国企业的招聘次数为1070万件，比一个月前减少60.5万名（5.4%），是去年9月以来的最低水平。美国招聘次数今年3月达到1186万件，继4月（1168万件）、5月（1130万件）之后，连续3个月呈减少趋势。特别是仅零售企业就减少了34.3万件，为招聘件数减少之首。 财政部长珍妮特·耶伦、美联储主席杰罗姆·鲍威尔等一直主张，尽管连续两个季度出现负增长，但美国经济仍雇佣良好，没有陷入停滞。在这种情况下，现在雇佣指标的恶化暴露无遗。 美联储高层人士为了抑制达到9%的美国消费者物价上涨率，表示今后也将坚持上调利率的基调，因此很有可能对美国经济造成另一种负担。 当天，芝加哥美联储主席查尔斯·埃文斯表示，在美联储决定基准利率的下个月联邦公开市场委员会（FOMC）上，“虽然评价说上调0.50%是妥当的，但上调0.75%也不错”。旧金山美联储主席玛丽·戴利也表示，“距离抑制通货膨胀还有很长的路要走”，“我们为了抑制物价而做的事情完全没有结束”。特别是，她对华尔街部分人士提出的明年下调利率的可能性持否定态度。

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