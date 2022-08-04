国内水族馆最后一只南方大海豚“飞凤”将回归大海. August. 04, 2022 07:45. by 李祝福记者 bless@donga.com. 韩国国内水族馆最后剩下的济州南方大海豚“飞凤”将返回大海。南方大海豚是国际濒危物种，在济州沿岸栖息着120多只。 韩国海洋水产部3日表示，为了将飞凤送回自然生态界，将启动野生适应训练等海洋放流（放生）程序。飞凤于2005年4月在济州飞扬岛前海被非法捕获后，一直在济州太平洋Resom（原太平洋乐园）进行海豚表演。随着今年1月太平洋Resom停业，放流讨论迅速升温。 据海洋水产部透露，飞凤在饲养水槽内亲自捕猎活猎物等，通过了适应性训练。海洋水产部计划将飞凤从济州太平洋Resom移至西归浦市大静邑附近的网箱，与野生海豚进行感应交流后，最早在今年放流。放流后1年内追踪调查“飞凤”的行动特性、健康状况等，判断是否适应野生环境。 海洋水产部将在没有外部活动的情况下进行“安静的放流”。根据专家的建议，只有切断与人的接触、噪音、灯光等外部因素，才能提高适应野生环境的可能性。各阶段的训练情况将通过影像等记录下来并公开。海洋水产部解释说：“放流费用由太平洋Resom方面承担，放流后追踪调查等费用由政府承担。” 至此，以2009年左右被非法捕获后，2013年大法院判决将其放回大海的“济石”、“春三”、“三八”为起点开始的南方大海豚海洋放流将在9年后结束。当时，飞凤以很久以前被捕为由，检察机关没有移交审判，因此未能回到大海。 目前，韩国国内水族馆内共有21只鲸鱼，其中包括5只白鲸、16只大海豚。据海洋水产部透露，这些海豚属于海外种，经过正式交易或用于研究，不属于放生对象。海洋水产部表示：“计划以此次放流为契机，加快制定海豚等海洋动物福利改善政策。”将通过修改法令，推进△禁止往水族馆内运入新鲸鱼 △禁止骑上去等给鲸鱼带来压力的行为 △转换水族馆设立许可制等。

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