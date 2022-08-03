《The Horse Boy》. August. 03, 2022 07:37. . 孩子跑到邻居家的马那儿，一头躺下来嗤嗤地笑了。这是有可能被蹄子踩踏的危险瞬间。但是马却一动也不动。相当于五只中头目的母马低着头舔了舔孩子。这是自发的服从表示。 这真是令人吃惊的事情。那孩子是谁？听不懂话，直到6岁还大小便不分，一有空就用撕裂的声音拼命挣扎。原因是自闭症。但是马却服从了他。难道马比父母更能理解孩子吗？他的父母咨询了患有自闭症的动物学教授。“动物们以形象思考。我和很多自闭症患者也一样。动物们进行视觉性的思考。所以患有自闭症的人经常能和动物们沟通。”引导孩子变化的不仅仅是嘴上说说。孩子和来自博茨瓦纳市的布须曼人萨满在一起时，状态也变好了。父母怀着抓住救命稻草的心情，决定去马的故乡蒙古看看。他们拿出存折买了机票，其他经费则用要记录这一过程的执笔提案书筹集。虽然相信马和萨满很荒唐，但他们决定听从动物学教授“你能做的最坏的事情就是什么都不做”的忠告。 但是之后却发生了惊人的事情。骑着马翻过山，见到了驯鹿部落的萨满，回来的路上孩子开始懂得大小便。对所说的话没有做出回应，也没有爆发根深蒂固的怒气。正如萨满所预言的那样。鲁珀特•艾杰克逊将儿子罗万的自闭症好转的过程以《The Horse Boy》（马背上的少年）的纪实片进行了出版。如果不是自己的，连他人的伤口和痛苦都想要消费的世界，但是有自闭症孩子的父母的绝望和挣扎和至诚的爱却拒绝被消费。读者在阅读他们的故事时，回顾一下我们直到成为自己的事情为止都不关心的羞愧的样子。

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