病毒在DMZ扩散……Netflix电影《卡特》制作发布会. August. 03, 2022 07:37. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我想自信地说这是一部新领域的动作片。简直就是真实的。”（演员周元） “该片包含了粗糙的水墨画般的动作戏。”（导演郑秉吉） 导演和主演概括了将于5日在全世界公开的奈飞原创电影《卡特》(照片)。这是记者2日在首尔钟路区某酒店举行的《卡特》制作报告会现场了解到的。 电影以非武装地带（DMZ）发生的病毒扩散后，不仅是北韩，连美国也会焦土化的设定开始。在南北为开发治疗剂而展开合作的情况下，在首尔的一家汽车旅馆里，失去所有记忆的来历不明的男性卡特（周元饰）终于苏醒了。通过耳中装置，有人接连向卡特下达了制服美国中央情报局（CIA）武装要员等追赶卡特的人的指示。如果拒绝指示，就要引爆放置在嘴里的炸弹的威胁下，他莫名其妙地按照指示执行任务。她的任务是寻找治疗剂开发的核心人物—一位北韩少女，并带到新义州。 电影从开头开始就展开动作片数量攻势。包括卡特只穿着一条内裤，拿着镰刀在澡堂制服100多人的场面在内，利用多种空间的动作场面难度非常大。动作场面大部分都是为了提高投入感而一次性拍摄的一镜到底。 在2017年电影《恶女》中展现独创性的动作场面，确保动作片粉丝群的郑导演当天就一镜到底拍摄解释说：“因为一旦失误就要回到第一次，所以花费了很多时间和努力”，“这是一部充满汗味的电影。” 为了饰演“人类兵器”卡特，周元接受了近4个月的动作训练。周元当天表示：“第一次看到剧本后，经常想‘这是可能的动作戏吗’”，“每次去拍摄现场都会想‘今天会和几个人打架呢？会伤到多少人呢’，抱着这样的心态去拍戏的。”

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